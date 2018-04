Mannheimer Morgen zur Situation der Deutschen Bank Überschrift: Sewing muss durchgreifen Warum erst jetzt? Hat Aufsichtsratschef Paul Achleitner dies verhindert? Christian Sewing, neuer Vorstandschef der Deutschen Bank, greift nur gut zwei Wochen nach seinem Amtsantritt durch, in der Sparte, die dem größten deutschen Geldhaus seit Jahren die größten Probleme, durch Skandale und krumme Geschäfte Strafen in zweistelliger Milliardenhöhe eingebrockt und das Image schwer beschädigt hat. Im Investmentbanking wird massiv gekappt. Hunderte, wenn nicht Tausende werden ihren Hut nehmen müssen und wohl auch einige von denen, die für 2017 zulasten der übrigen Beschäftigten und der Aktionäre satte Boni kassiert haben, obwohl ihre Leistungen für die Bank mäßig waren. 120 Millionen Euro Gewinn und eine Rendite von 0,8 Prozent sind für den Anspruch der Deutschen Bank ein Witz und verdeutlichen wie tief das größte deutsche Geldhaus im Schlamassel steckt. Als Investmentbank wird sie eher miss- als geachtet und kommt bei wichtigen Kapitalmarktemissionen nicht zum Zug. Insofern ist es nicht nur logisch, sondern zwingend, dass Sewing durchgreift. Endlich. Warum dies nicht schon früher passiert ist, bleibt ein Geheimnis. Man müsse jetzt schnell handeln, sagt er. Wichtiger noch ist, das Sewing rasch liefert, was er ankündigt - auch wenn ihm der Gegenwind der Investmentbanker ins Gesicht blasen dürfte. Aufsichtsratschef Achleitner hat hoffentlich auch erkannt, dass endlich Einschneidendes passieren muss. Es geht auch um die Motivation der Beschäftigten. Nur wenn die stimmt, kann es bei der Deutschen Bank endlich wieder besser laufen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 14:03 ET (18:03 GMT)