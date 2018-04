The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2018



ISIN InstCod Name



CH0409938104 PFBK SCHW.HYP.18-23

SG1AA6000000 CWG INTERNATIONAL LTD.