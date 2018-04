Halle (ots) - Es ist richtig und an der Zeit, dass die Gesellschaft noch einmal genau überprüft, ob sie Langzeitarbeitslosen und ihren Familien genug Unterstützung zukommen lässt. Dabei geht es nicht nur um Geld. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, ob Langzeitarbeitslose genug Chancen erhalten, um ihre Situation zu verbessern. Spannend wird sein, wie genau Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) das geplante Gesetz zum sozialen Arbeitsmarkt ausgestaltet. Er will Lohnkostenzuschüsse für die zahlen, die Langzeitarbeitslosen eine Chance geben. Dieser Ansatz ist richtig, weil er Chancen auf eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt bietet. Am Ende wird Heil aber erklären müssen, wie er den Drehtüreffekt vermeiden will: nämlich dass Arbeitgeber sich den nächsten holen, wenn die öffentliche Förderung für einen Mitarbeiter wegfällt.



