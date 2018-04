Der 62-jährige Mitarbeiter des Rohrleitungsbau-Unternehmens soll im Oktober 2016 mit einem Winkelschleifer eine falsche Leitung angeschnitten haben. In der Folge kam es zu einem verheerenden Brand und der Explosion, die fünf Menschen das Leben kostete und 44 weitere verletzt hat. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wird dem Mitarbeiter fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und das fahrlässige Herbeiführen einer Explosion zur Last gelegt.

Butenleitung aus Unachtsamkeit angeschnitten

In der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal heißt es dazu: "Nach Abschluss der durchgeführten Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft Frankenthal davon aus, dass der Beschuldigte den Auftrag hatte, eine entleerte Propylenleitung mittels eines Winkelschleifers abzutrennen. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, aus Unachtsamkeit die Trennscheibe an einer daneben befindlichen Rohrleitung, welche mit einem leicht entzündbaren Gasabfallgemisch aus Buten befüllt war, seitlich, in der so genannten "Drei-Uhr-Stellung", ...

