- 11 % der Tiendeo-Nutzer suchen ein Ladengeschäft auf, nachdem sie auf einen Onlinekatalog zugegriffen haben



Das Omnichannel-Modell bringt neue Herausforderungen mit sich, wenn es darum geht, Kennzahlen für digitale Marketingkampagnen zu erhalten. Dies liegt insbesondere daran, dass sich das Offline-Verhalten der Nutzer nur schwer überwachen lässt. Tiendeo, das führende Portal für geolokalisierte Onlinekataloge und -angebote, ermöglicht mit seinem Tiendo-Geotracking-Tool eine optimierte ROI-Berechnung. Das Tool analysiert den Kaufvorgang der Nutzer vom Lesen eines Katalogs bis zum Betreten des Ladengeschäfts.



Die Daten von Tiendeo Geotracking zeigen, dass 11 % der Tiendeo-Nutzer ein Ladengeschäft besuchen, nachdem sie Onlineangebote studiert haben (in-store Conversion). Das ist eine Steigerung von 225 % gegenüber Verbrauchern, die keine digitalen Angebote erhalten haben (Uplift). Jeder diese Ladenbesuche kostet die Marke im Durchschnitt 1,3 EUR (Cost per Visit, CPV). Nach Branchen aufgeschlüsselt ist der CPV für Supermärkte mit 1,02 EUR geringer, während er im Heimwerkerbereich höher liegt, mit bis zu 1,89 EUR.



Abgesehen von diesen Kennzahlen deuten die Ergebnisse von Tiendeo Geotracking darauf hin, dass die Besucher den Laden innerhalb von drei Tagen, nachdem sie eine Broschüre lesen, besuchen und sich dort im Durchschnitt 18 Minuten und 32 Sekunden aufhalten - mit Abweichungen in den verschiedenen Sektoren. Mit diesen Daten wissen Einzelhändler genau, wie lange sie verschiedene Push-Aktionen durchführen müssen, um potenzielle Kunden zu einem Kauf verleiten zu können.



Dank der Ergebnisse im Zusammenhang mit in-store Conversion, Uplift und CPV sind Einzelhändler nun dazu in der Lage, den ROI für ihre Kampagnen mit größerer Genauigkeit zu berechnen. Auf diese Weise können Marken ihre verschiedenen Online- und Offline-Marketingstrategien optimieren und ihre angestrebten Ziele erfolgreich umsetzen.



Tiendeo ist ein Onlineportal für geolokalisierte Kataloge und Angebote, das 2011 in Barcelona (Spanien) gegründet wurde. Derzeit verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in 35 Ländern und ein Publikum von 35 Millionen Nutzern pro Monat, das 60 Millionen Besuche generiert. Die Financial Times und Statista nahmen Tiendeo unlängst in ihre Rangliste der 1.000 europäischen Unternehmen mit dem schnellsten Wachstum in den vergangenen fünf Jahren auf.



