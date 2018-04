Die Kaffeerestaurant-Kette Starbucks hat Anleger trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs zu Jahresbeginn enttäuscht. Im ersten Quartal legte die Erlöse im Jahresvergleich um starke 14 Prozent auf 6,0 Milliarden Dollar (5,0 Mrd Euro) zu, wie Starbucks am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Der Gewinn stieg indes nur um ein Prozent auf 660 Millionen Dollar. Obwohl der Umsatz besser als angenommen und der Gewinn im Rahmen der Erwartungen ausfiel, gab die Aktie nachbörslich zunächst rund drei Prozent ab.

Starbucks bestätigte zwar seine Jahresziele für 2018, räumte aber ein, die Kosten einer Mitarbeiterschulung noch nicht abschätzen zu können. Nach einer umstrittenen Festnahme von zwei Afroamerikanern in einer Filiale hatte die Kette ein Anti-Rassismus-Training für rund 175 000 Beschäftigte angekündigt. Dafür sollen am 29. Mai mehr als 8000 US-Filialen nachmittags schließen, was Umsatz kostet. Bei dem Vorfall hatten Angestellte die Polizei gerufen, um zwei Männer rauswerfen zu lassen. Ein Video davon sorgte für viel Kritik./hbr/DP/he

ISIN US8552441094

AXC0467 2018-04-26/23:26