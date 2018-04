Jeffrey Gannon und Adrian Dunner meldeten heute gemeinsam mit von Wafra Inc. verwalteten Investitionsvehikeln die Gründung von Global Container International LLC ("Global"), einer neuen Seecontainer-Leasing-Plattform mit Hauptsitz in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts und Niederlassungen in Hongkong, Shanghai, Singapur, Antwerpen, Taipei und Seoul. Mit dem kurzfristigen Ziel, eine Flotte von 1 Million TEU ("Twenty-foot Equivalent Unit", 20-Fuß-Standardcontainer) aufzubauen, ist Global in der Lage, seinen Kunden eine zuverlässige Quelle von Kapital und Containern-Leasing zu bieten.

Jeffrey Gannon ist der Chief Executive Officer von Global und Adrian Dunner der Chief Operating Officer. Zusammen verfügen sie über 50 Jahre Erfahrung, die von einer Erfolgsgeschichte in der Container-Leasing-Branche untermauert wird. Global wird in Seecontainer und zugehörige Ausrüstung investieren und diese mit unterschiedlichen Strukturen zugeschnitten auf die Kundenbedürfnisse zum Leasen anbieten. Investiert wird unter anderem in neu gebaute Container, Portfolio-Käufe, Sale-Leasebacks und weitere strategische Gelegenheiten, die Kunden flexible und kreative Leasing-Lösungen bereitstellen.

"Dies ist eine hervorragende Gelegenheit mit Wafra, einem erstklassigen strategischen Investor, zusammenzuarbeiten und unseren Kunden eine neue und zuverlässige Container-Leasing-Option zu bieten", so Jeffrey Gannon, CEO of Global. "Durch unsere Beziehung zu Wafra haben wir Zugang zu flexiblem Kapital für unsere langfristen Wachstumsziele. Wir freuen uns darauf, innovative und effektive Lösungen für unsere Kunden auf den Markt zu bringen."

Die Zusammenarbeit von Wafra mit dem Global-Team ist eine Erweiterung seiner laufenden Investitionen in den Bereich Versand und Transport sowie Ergänzung ähnlicher Plattforminvestitionen in anderen Sektoren.

Wafra und seine Tochtergesellschaften investieren im gesamten Spektrum der Sachwerte, darunter die Bereiche Energie, Telekommunikation, Transportwesen, Immobilien und damit zusammenhängende Infrastrukturen. Wafra strebt eine Zusammenarbeit mit den branchenbesten Führungsteams in diesen Sektoren an und stellt dafür flexible und wertsteigernde Kapitallösungen zur Verfügung, wobei der Schwerpunkt auf langfristigen Partnerschaften liegt.

Über Global Container International LLC

Global Container International LLC ist ein in Bermuda ansässiges Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts (USA) und Büros und Agentur-Vertretungen in Hongkong, Schanghai, Singapur, Antwerpen, Taipei und Seoul. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://gcxint.com.

Über Wafra Inc.

Wafra und seine Tochtergesellschaften verwalten ein Vermögen und Investitionszusagen in Höhe von etwa 3 Mrd. US-Dollar und investieren in eine breite Palette von alternativen Anlageklassen. Mit Niederlassungen in New York und in der ganzen Welt ist Wafra bestrebt, langfristige Werte für seine globalen Partner zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

