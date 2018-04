TimeXtender, ein anerkanntes globales Softwareunternehmen, das unmittelbaren Zugriff auf alle Datentypen einer Organisation ermöglicht, um modernste Analysen und künstliche Intelligenz (KI) zu unterstützen, gab heute bekannt, dass seine Discovery Hub Lösung im Hinblick auf Einsatzbereitschaft und Kompatibilität für einen Einsatz in Microsoft Azure Umgebungen getestet, zugelassen und zertifiziert wurde. Gemäß dieser Zertifizierung ist Discovery Hub nun eine vertrauenswürdige Anwendung, die auf dem Microsoft Azure Marketplace eingesetzt werden kann.

Der Azure Marketplace ist ein umfangreicher Katalog von Produkten unabhängiger Softwareanbieter, der IT-Experten und -Entwicklern die verlässliche Suche nach Microsoft Azure zertifizierten Produkten und Lösungen ermöglicht.

"Zur Validierung der Plattform, Lösung und Software wird die Lösung einer Reihe von Zertifizierungsschritten unterzogen, um schließlich auf dem Azure Marketplace veröffentlicht zu werden", so Heine Krog Iversen, CEO von TimeXtender. "Aufgrund dieses Anforderungsprofils sind wir nun äußerst erfreut, dass Discovery Hub für den Einsatz in Microsoft Azure Umgebungen zertifiziert wurde. Diese Errungenschaft verschafft TimeXtender und unseren globalen Partnern einen wirklichen Wettbewerbsvorteil. Gewerblichen Nutzern, die Discovery Hub in der Azure Umgebung einsetzen und wissen, dass es sich bei ihrer cloudbasierten Self-Service-Analyse-Umgebung um eine vertrauenswürdige Plattform handelt, die vorgetestet und für den Einsatz in Microsoft Azure Umgebungen zertifiziert wurde, wird ein hohes Maß an Sicherheit geboten und ein Gefühl der Verlässlichkeit vermittelt."

Weitere Informationen erhalten Sie von Dan Erasmus, Senior Solution Architect bei TimeXtender, unter derasmus@timextender.com.

Über TimeXtender

TimeXtender TimeXtender inspiriert hochwertige Geschäftsentscheidungen mit Daten, Verstand und Herz. Wir tun dies aus einem einfachen Grund: "because time matters". TimeXtender ist weltweit als eines der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen anerkannt und ermöglicht es Unternehmen, mit Discovery Hub qualitativ hochwertige Geschäftsentscheidungen noch schneller zu treffen. Dies ist eine einzelne, integrierte, Metadaten-gesteuerte, agile und automatisierte Softwareplattform. Sie können Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen einfach zusammenführen und mithilfe der agilen Datenmodellierung mühelos ein modernes Data Warehouse- und semantisches Modell erstellen. Durch die Kombination dieser agilen Plattform mit Ihrer Auswahl an Visualisierungstools haben Sie die volle Leistung von Business Intelligence in einer strukturierten, kontrollierten und sicheren Umgebung alles in einem Self-Service-Analyse-Rahmenwerk, das Compliance-Anforderungen erfüllt. Mit Discovery Hub erhalten Benutzer umsetzbare Erkenntnisse, vereinfachen ihre Compliance-Reise und treffen bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit. TimeXtender wurde 2006 gegründet und befindet sich in Privatbesitz mit Hauptsitz in Dänemark und den USA. TimeXtender bedient seine Kunden, darunter Fortune 500 sowie große und mittelständische Unternehmen über ein globales Netzwerk von Partnern.

