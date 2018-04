Berlins erstes Studio für Burlesque, Exotic- und Pole Dance, wird 10 Jahre jung! Mit dem Slogan "Verführung will gelernt sein" startete Agata Lattka 2008 eine ganz neue Fitness- und Freizeitalternative für jede experimentierfreudige Frau und brachte Pole Dance nach Berlin.

In der Charitéstr. 4, im Herzen von Berlin-Mitte, unterrichten Agata Lattka und ihr Team seitdem Frauen in verschiedenen erotischen Tanzarten. Mit umfassendem Service, in warmer und familiärer Atmosphäre wird jede Frau persönlich betreut und willkommen geheißen. Damit und mit seinen besonders kleinen und effektiven Kursen unterscheidet sich das Schönheitstanz Studio von Massenanbietern in kühlen Turnhallen. Hier werden die Kursinhalte spielerisch, im passenden Ambiente und mit viel Liebe zum Detail vermittelt.

Kursplan und Team sind vielseitiger geworden. Aber die Philosophie bleibt: Jede Frau ist herzlich willkommen! Ohne Vorkenntnisse oder Voraussetzungen. Wichtig ist ein verbessertes Körpergefühl und Selbstbewusstsein, nicht Perfektion. Im Schönheitstanz können der Spaß am verführerischen Tanzen, genau wie neue Seiten an sich selbst in geschütztem Umfeld entdeckt werden. "Das Schönheitstanz ist das Studio, in dem jede Frau sie selbst sein kann, authentisch und schön, ohne gesellschaftliche Vorgaben und Zwänge" sagt Agata Lattka, Inhaberin und Lehrerin für Pole Dance, Polesque und Exotic Dance.

Termin:

Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es eine ganz besondere Geburtstagsparty, am 25. Mai, ab 21.00 Uhr, im Lido-Club, Cuvrystr. 7, 10997 Berlin, mit noch mehr Shows und Unterhaltung!

Studio Schönheitstanz presents: Pole Dance, Burlesque, Chair Dance, Polesque and more...

Gemeinsam mit Special Guests rocken die Schönheitstänzerinnen auf Lido's Bühne ein atemberaubendes Programm mit den Tanzspezialitäten des Schönheitstanz Studios.

Karten gibt es unter: www.schoenheitstanz.de/berlin/events

Contacts:

Schönheitstanz Berlin

Agata Lattka

Tel.: 0160-997 46 437

studio@schoenheitstanz.de

www.schoenheitstanz.de

www.facebook.com/Schoenheitstanz/