Trotz Diesel-Fahrverbot und anderer zahlreicher Schwierigkeiten ist der Autobauer Volkswagen gut in das neue Jahr gestartet. Der Wolfsburger Konzern veröffentlichte am Donnerstag seine Zahlen zum ersten Quartal. Volkswagen konnte im betrachteten Zeitraum deutlich mehr Autos verkaufen als noch ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 3,6 Prozent auf 58 Milliarden Euro. Aufgrund einer neuen Rechnungslegungsvorschrift verblieb dem Unternehmen jedoch unter dem Strich weniger in den Kassen. Der Gewinn ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...