Nachdem die E.on-Aktie am 9. November bei 10,81 Euro ein neues Hoch markierte, das im Verlauf des Tages nicht gehalten werden konnte, bestimmten Verluste das Kursgeschehen. Es entwickelte sich ein stabiler Abwärtstrend, der erst am 5. März auf einem Tief von 7,93 Euro endete. Danach ging es schnell.

Noch am Tag des Tiefs bildete sich im Chart eine lange, grüne Kerze. Die E.on-Aktie stieß bis in den Bereich von 8,50 Euro vor, konsolidierte hier ganz leicht und hob am Montag der Folgewoche ... (Dr. Bernd Heim)

