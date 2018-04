Anfang Mai gibt es für Europa keine Ausnahmen mehr bei den US-Strafzöllen. Soll es eine Verlängerung geben, will Amerika "Zugeständnisse" sehen.

Kurz vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Donald Trump ist weiterhin unklar, ob die EU auch weiterhin von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verschont bleiben werden. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte am Donnerstag dem Sender CNBC, dass dazu noch keine Entscheidung gefallen sei. Gleichzeitig forderte er von den Europäern ein Entgegenkommen im Handelsstreit.

"Es ist sehr wichtig, dass einige unserer Freunde einige Zugeständnisse machen hinsichtlich Handelspraktiken, Zöllen und Steuern", sagte Kudlow mit Blick auf die zum 1. Mai auslaufenden Ausnahmen für die EU-Staaten und zahlreiche weitere Länder.

Ein Thema, das immer wieder auf die Agenda gerate, sei die Gleichbehandlung von Auto-Importen, so Kudlow. "Wir würden gerne ein paar Zugeständnisse von Europa sehen." Das habe Trump auch beim Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesagt. "Wir gucken uns alles an ... es laufen eine Menge Gespräche intern." Alles werde in Betracht gezogen.

Aus Berlin waren zuvor pessimistische Töne zu vernehmen: "Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", sagte ein Regierungsvertreter kurz vor Merkels Abflug nach Washington. Die Ausnahmen für die EU würden wohl nicht verlängert.

Die EU-Kommission ist laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" indes weiter optimistisch, dass die Ausnahmen verlängert werden. Von den Amerikanern genannte Bedingungen halte sie aber für inakzeptabel.

So habe US-Handelsminister Wilbur Ross von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in einem Telefonat unter anderem verlangt, dass die EU die Ausfuhr von ...

