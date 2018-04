Die USA setzen große Erwartungen in das historische Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In. "Wir sind hoffnungsvoll, dass die Gespräche Fortschritt in Richtung einer Zukunft von Frieden und Wohlstand für die gesamte koreanische Halbinsel erzielen", teilte das Weiße Haus in der Nacht zu Freitag mit. Die USA schätzten die enge Zusammenarbeit mit ihrem engen Verbündeten Südkorea und erwarteten, robuste Diskussionen in Vorbereitung auf das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kim Jong Un in den kommenden Wochen fortzusetzen.

Das erste Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In begann am Freitag auf der südkoreanischen Seite des Grenzdorfes Panmunjom. Als erster nordkoreanischer Staatschef seit dem Ende des Korea-Krieges (1950-53) hatte Kim Jong Un die Grenze und damit südkoreanischen Boden betreten. Im Mittelpunkt des mit Spannung erwarteten Gipfels stehen die atomare Abrüstung und eine langfristige Friedenslösung./hme/DP/zb

