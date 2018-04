Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, Peter Beyer, hat vor zu hohen Erwartungen an das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington gewarnt. "Es wäre schon als Erfolg zu werten, wenn der amerikanische Präsident zuhört und klar wird, dass die Europäer Seite an Seite stehen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

In der ersten Wochenhälfte war bereits der französische Präsident Emmanuel Macron zu einem dreitägigen Staatsbesuch bei Trump. Merkel ist nur für wenige Stunden in Washington. Es gibt eine lange Liste von Konfliktthemen - vom drohenden Handelskrieg zwischen den USA und Europa über das Atomabkommen mit dem Iran bis zu den Verteidigungsausgaben.

"Die transatlantischen Beziehungen waren schon mal einfacher", sagte Beyer. "Das hängt mit Personen zusammen, das hängt aber auch mit den weltweiten Entwicklungen zusammen." Von deutscher und europäischer Seite sei die enge Partnerschaft mit den USA lange Zeit als zu selbstverständlich angesehen worden. "Jetzt merkt man, dass man sich darum kümmern muss."

Beyer erwartet, dass Merkel alle Differenzen offen anspricht. "Ich warne aber vor zu hohen Erwartungen. Da müssen wir realistisch und nüchtern sein." Er zeigte sich vor allem besorgt über die von den USA angedrohten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte aus der Europäischen Union. "Gerade in den Handelsfragen können beide Seiten nur verlieren, wenn jetzt protektionistische Hürden aufgebaut werden", sagte er./mfi/DP/zb

