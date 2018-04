'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merkels Besuch bei Trump:

Am Ende seines Staatsbesuchs hat Emmanuel Macron die Grenzen seiner Überzeugungskraft . kennengelernt. Donald Trump werde das Atomabkommen mit Iran verlassen, lautete die ernüchternde Bilanz nach drei Tagen voller Pomp und Glamour. Es fragt sich somit, ob die Kanzlerin nach ihrem kurzen, von Ablenkung freiem Arbeitsbesuch im Weißen Haus ebenfalls mit leeren Händen dastehen wird, zumal sie, anders als der französische Präsident, ohnehin ein kühles Verhältnis zu Trump hat. . Trump dürfte also dem Gast vortragen, was ihm alles an der deutschen Politik nicht passt, vom Autoexport bis zur Gasleitung Nord Stream 2. Merkel wird vortragen, was die Bundesregierung schon alles getan hat und auf höhere Verteidigungsausgaben verweisen. Und wie zuvor Macron wird sie Trump auffordern, nicht mit Feuer zu spielen./yyzz/DP/zb

