Der 200. Geburtstag von Karl Marx ist aus Sicht des Bielefelder Gesellschaftshistorikers Thomas Welskopp eine gute Möglichkeit, um ideologische Gräben zu überwinden. "Das ist jetzt die Chance, mal wirklich einen neuen Blick auf die Schriften, als auch auf die Person, als auch auf sein Jahrhundert zu werfen", sagte Welskopp der Deutschen Presse-Agentur. "Und zwar nicht, um eine neue Revolution zu entfachen, sondern um das in einer Art und Weise zu historisieren, dass man heute noch etwas lernen kann."

Kommerzielle Projekte zu Marx, der am 5. Mai 1818 in Trier geboren wurde, wie die aktuelle Verfilmung der letzten Lebensjahre mit Mario Adorf oder auch Spielzeugfiguren oder Marx-Quietscheenten störten ihn nicht. "Ich finde das witzig", sagte Welskopp. "Trier hat ja jetzt auch Karl-Marx-Ampelmännchen." Damit nehme man die ganze Thematik nicht so ernst. "Das ist ja kein Personenkult, sondern eher ein ironisches Spielen damit."/maa/DP/zb

