Was tun, wenn ein Kosmetiktiegel eine so ungewöhnliche Form hat, dass der Deckel sich maschinell mit gängiger Technik nicht mehr verschrauben lässt? Man entwickelt einfach ein passendes Formatteil. Und wenn dann das entsprechende Formatteil so komplex ist, dass niemand es zu einem akzeptablen Preis herstellen kann? Man tüftelt so lange, bis man es selbst produzieren kann - in einem 3-D-Drucker. Und dieses Know-how nutzt man dann, um noch ganz andere Produktionsmittel damit herzustellen. Was noch ungewöhnlich klingt, gehört bei Carecos zum Alltag. Als einer der wohl innovativsten Lohnhersteller für Kosmetika ist das Unternehmen in Kehl am Rhein deshalb für Kosmetikmarken aus dem Premiumsegment ein begehrter Partner. Egal, ob Cremes, Fluide, Lotionen, Seren, Gele oder auch Öl-Kompositionen - der Dienstleister ist in seinem Produktspektrum breit aufgestellt und bietet bei Bedarf einen Komplettservice, der von der Produktentwicklung über das Abfüllen bis zum Verpacken reicht. Dazu pflegt Carecos mit Jean D'Arcel noch eine hochwertige Eigenmarke. "Als Lohnhersteller für kosmetische Produkte müssen wir schnell und flexibel auf Kundenanforderungen und -wünsche reagieren, um global wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenig Platz, verschiedene Losgrößen, häufiges Umrüsten und anspruchsvolle Etiketten sind für uns Herausforderungen, die wir für unsere Kunden tagtäglich mit Bravour meistern", erklärt Heiko Meier, stellvertretender Leiter Abfüllung/Konfektionierung bei Carecos Kosmetik.

Etikettieren auf allen Seiten

Um die hohen Anforderungen bei der Verpackung von qualitativ hochwertiger Kosmetika für seine Kunden erfüllen zu können, setzt das Dienstleistungsunternehmen auf Etikettiertechnologie von Herma. Erst kürzlich hat der Lohnhersteller aus dem Westen Baden-Württembergs seine Produktionslinie um eine neue Etikettiermaschine des Lösungsanbieters vom Typ 362 E erweitert, die sowohl für die Zwei-Seiten-Etikettierung als auch für die Rundum-Etikettierung und - aufrgrund einer Sonderausführung - auch für die Boden-Etikettierung geeignet ist. "Die Kombination aus hoher Präzision, Kompaktheit, äußerst schneller ...

