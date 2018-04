Konzernchef Herbert Diess prüft den Bau einer Batteriezellfabrik in Deutschland - und könnte so die heimische Autobranche radikal verändern.

Das ist wohl das, was man eine konzertierte Aktion nennt: Die Betriebsratschefs von Daimler, VW und Porsche sind angereist, ebenso der Bundeswirtschaftsminister und Top-Manager aus der Autoindustrie. Offiziell treffen sie sich im Lkw-Werk von Mercedes im Schwarzwald-Städtchen Gaggenau nur zu einer Podiumsdiskussion - in Wahrheit aber geht es ihnen um die Aussendung einer einzigen Botschaft: Deutschland müsse in die Produktion von Elektroauto-Batteriezellen einsteigen. Denn die Zellen bestimmen nicht nur die wichtigsten Fahreigenschaften von E-Autos, auf sie entfällt auch ein großer Teil der Wertschöpfung. Die deutschen Autohersteller bauen zwar ihre eigenen Batterien aus den Zellen zusammen. Die Zellen kommen aber fast ausschließlich von wenigen asiatischen Zulieferern. Sie entscheiden faktisch, ob die deutsche Aufholjagd beim E-Auto gelingt. Der Wirtschaftsminister fordert in Gaggenau deshalb eine deutsche Produktion der Zellen, die Betriebsratschefs pflichten ihm bei. Einen Tag zuvor hat der Chef der Marke VW, Herbert Diess, in einem Interview den Startschuss für die Kampagne gegeben: "Wir brauchen eine Batteriefertigung in Deutschland."

Das Treffen im Schwarzwald fand statt am 17. November 2015. Wären die Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen damals auf den Zug aufgesprungen, würde heute womöglich in Deutschland eine Batteriezellfabrik hochgezogen. Aber die Konzernbosse bescherten ihren Betriebsratschefs und VW-Markenchef Diess eine peinliche Niederlage. Batteriezellen müsse man nicht selbst machen, hieß es in Wolfsburg, München und Stuttgart. Es sei günstiger, sie in Asien einzukaufen. Nach wenigen Tagen war das Thema abgehakt. Das Herz der deutschen Elektroautos, die in zwei Jahren im großen Stil aus den Werken rollen, wird koreanisch, chinesisch und japanisch sein.

Doch der Machtwechsel an der Spitze von Volkswagen vor rund zwei Wochen verändert die Lage radikal. Der Ton in der brisantesten industriepolitischen Debatte des Landes ist plötzlich ein anderer: Diess, der Befürworter deutscher Batteriezellwerke, ist mächtiger als je ein VW-Chef zuvor. Beim weltweit größten Autohersteller verantwortet er weiter die Leitung der Hauptmarke VW, bestimmt über die konzernweite Forschung und kontrolliert als Aufsichtsratschef die Tochter Audi, in der die Elektroaktivitäten des VW-Konzerns gebündelt sind. Da habe sich, sagt ein VW-Insider, der "bekennende Elektromobilist" Diess freie Fahrt beim E-Auto und der Batteriefrage gesichert. Mit diesem Chef, so sehen es viele im VW-Management, werde das Thema der Batterieproduktion neu aufgerollt.

Volkswagen könnte sich sogar zum Antreiber einer neuen Ära der deutschen Autobauer aufschwingen. Der größte Bremser ist weg: Diess' Vorgänger Matthias Müller hatte eine eigene Zellproduktion als "Witz" bezeichnet, aus Kostengründen. Doch unter Diess kommen neue Töne aus Wolfsburg. Volkswagen werde einen "enormen Bedarf" an Batterien haben, lässt der VW-Chef über einen Sprecher ausrichten. Der Konzern prüfe bei der Batteriezellenproduktion deshalb "alle Optionen, also Eigenfertigung, Joint Ventures oder auch den Zukauf von Firmen". Betriebsratschef Bernd Osterloh bestätigt: Diess sei "offen", über das Thema Zellproduktion zu reden.

Das Thema bringt nun sogar zwei Erzfeinde zusammen. Diess und Osterloh haben kürzlich ihren jahrelangen Kleinkrieg um Sparmaßnahmen ...

