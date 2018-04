Die Deutschen führen die Debatte um ihre Umweltpolitik mit viel Pathos. Das verschließt den Blick vor den Fakten und führt zu einem quasireligiösen Glaubenskrieg.

Die Deutschen bilden sich einiges auf ihr Umweltbewusstsein ein. Sie trennen Müll, und versuchen, Plastikabfälle zu vermeiden. Sie verwenden Ökostrom und versuchen, den Ausstoß von Stickoxiden zu verringern. Und sie tun dies mit Verve und mit moralischem Pathos. Dennoch gehört Deutschland, was das Vermeiden von Umweltverschmutzung anbetrifft, nicht in die internationale Spitzenklasse.

Gerade vor diesem Hintergrund sollte das Pathos zu denken geben. Denn Pathos ersetzt oft Rationalität. Die Umweltdiskussion in Deutschland wird von Beginn an (also seit den 1970er Jahren) als moralische Diskussion geführt. Wer für die Umwelt ist und sich entsprechend äußert, gehört zu den "Guten", die anderen sind sozusagen die "Bösen". Dies gilt vor allem für diejenigen Diskussionsteilnehmer, die über den Nutzen und die Kosten von umweltpolitischen Maßnahmen sprechen.

Dabei ist das Umweltproblem ein praktisches. Es dürfte jedem klar sein, dass die Umweltqualität sich nicht mit Worten hochhalten lässt, sondern Taten nötig sind, und zwar vernünftige Taten. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Die Verwendung von Papiertüten anstelle von Plastiktüten beim Einkauf macht nur dann Sinn, wenn die gesamte Ökobilanz stimmt.

Man könnte auch die Diskussion um die Dieselfahrzeuge heranziehen. Die Gegner des Diesels als Antriebsmotor im Individualverkehr argumentieren in gewisser Hinsicht mit religiöser Inbrunst; sie führen einen Kreuzzug. Den Fakten schenken sie in der Regel wenig Beachtung, als unrichtig Erwiesenes wird nur dann korrigiert, wenn es der eigenen Position hilft. Dabei sollte es doch ganz einfach sein: Der Ausstoß sämtlicher dieselgetriebenen Motoren sollte gemessen und mit vertretbaren Werten verglichen werden. Dabei dürfte sich herausstellen, dass PKW nur einen Teil ...

