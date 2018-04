Die Wind- und Solarenergie kurbelt die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen an. Für die Einhaltung der Menschenrechte interessiert sich die Ökostrombranche dabei nicht, kritisiert die Organisation Misereor.

Hersteller von Windrädern und Photovoltaikanlagen achten nicht auf die Einhaltung von Menschenrechten bei der Beschaffung ihrer Rohstoffe. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Bischöflichen Hilfswerks Misereor in Aachen. Unternehmen wie Enercon, Vestas oder Senvion hätten keinen Überblick, woher ihre Rohstoffe stammten und unter welchen Bedingungen diese abgebaut würden, stellt die Hilfsorganisation in ihrer Studie "Rohstoffe für die Energiewende" fest.

Menschenrechtliche Risikoanalysen oder menschenrechtliche Folgenabschätzungen würden Unternehmen aus der Ökostrombranche nicht durchführen. "Unternehmen und Politik müssen verhindern, dass beim Abbau dieser Rohstoffe in Lateinamerika, Afrika und Asien die Menschenrechte verletzt und Umwelt zerstört wird", fordert Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer von Misereor. "Gleichzeitig sind wir dringend aufgefordert, unseren hohen Verbrauch an Energie und Rostoffen zu senken", so Spiegel.

Misereor hatte 21 Unternehmen aus der Ökostrombranche gebeten, Auskunft darüber zu geben, unter welchen menschenrechtlichen und ökologischen Bedingungen die in ihren Wind- und Solaranlagen verwendeten ...

