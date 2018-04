Japans Zentralbank glaubt nicht mehr an das schnelle Erreichen des Inflationsziels. In der Mitteilung zu ihrer aktuellen Zinsentscheidung nannten die Währungshüter kein Datum mehr, bis wann die Teuerung bei zwei Prozent liegen sollte. Bislang hatte der erst vor kurzem in seinem Amt bestätigte Notenbankchef Haruhiko Kuroda einen Anstieg der Inflation auf diesen Wert im Fiskaljahr 2019 (31. März 2020) in Aussicht gestellt. Doch trotz der inzwischen seit Jahren anhaltenden ultralockeren Geldpolitik ist die Notenbank noch weit entfernt von diesem Ziel.

Für das bis Ende März 2019 laufende Fiskaljahr geht Kuroda jetzt von einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,3 Prozent aus. In den beiden Jahren danach sollen es jeweils 1,8 Prozent sein. Zuletzt war die von der Notenbank vor allem beobachtete Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, um knapp ein Prozent gestiegen. Immerhin steigen die Preise zumindest seit geraumer Zeit wieder.

Im März zog die Kernrate den 15. Monat hintereinander an - zuvor war dieser Wert oft gesunken. Fallende Preise (Deflation) bergen die Gefahr eines Wirtschaftsabschwungs, da sich die Verbraucher in der Erwartung weiter sinkender Preise mit Kaufentscheidungen zurückhalten. Dies ist ein Grund, warum die japanische Regierung und Notenbank seit Jahren versuchen, die Teuerung nach oben zu hieven.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwachen Inflation und dem Streichen des Datums für das Erreichen des Ziels ist es keine Überraschung, dass die Notenbank am Freitag ihren jüngsten Kurs bestätigte. In Japan gilt seit Februar 2016 ein negativer Zinssatz von minus 0,1 Prozent. Damit sollen Banken davon abgehalten werden, Geld bei der BoJ zu parken, statt es als Kredite für Investitionen zu vergeben.

Zudem kauft die japanische Notenbank massiv Wertpapiere auf, um Geld in den Markt zu pumpen. Kuroda hatte zudem eine neuartige Steuerung der Zinskurve eingeführt. Damit will die Notenbank die Realzinsen über eine Kontrolle der kurz- und der langfristigen Zinsen senken. Dieses Mittel der Geldpolitik hatte Kuroda im Herbst 2016 eingeführt, da der Negativzins und der Aufkauf von Anleihen nicht mehr ausreichten./zb/she

