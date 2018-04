Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR0011191287 ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einem neuartigen Ansatz für die Entwicklung innovativer Arzneimittelkombinationen auf der Grundlage großer genomischer Datenmengen und künstlicher Intelligenz, gab heute die Ernennung von Amit Kohli, Senior Healthcare Industry Executive, zum neuen Chief Operating Officer (COO) bekannt. Amit Kohli ist verantwortlich für die Unternehmensstrategie und die Leitung des Geschäftsbetriebs von Pharnext.

"Amit Kohli ist eine erfahrene Führungskraft mit einer mehr als 20-jährigen Laufbahn in der Gesundheitsbranche und wir sind hocherfreut, dass er nun zu Pharnext kommt", so Prof. Dr. Daniel Cohen, M.D., Ph.D., Mitbegründer und CEO von Pharnext. "Wir sind tief beeindruckt von der Erfolgsbilanz und der ergebnisorientierten Arbeit von Amit Kohli und darüber hinaus von seiner Fähigkeit, die Geschäftsstrategie und die Arbeitsabläufe in den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik und klinische Diagnostik voranzubringen. Wir sind überzeugt, dass Pharnext in hohem Maße von seiner umfangreichen Erfahrung als funktionsübergreifende Führungskraft profitieren wird, da die Phase-III-Daten unseres ‚First-in-class'-Medikaments für seltene Leiden PXT3003 zur Behandlung der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit vom Typ 1A bereits Ende 2018 veröffentlicht werden sollen."

Vor seiner Tätigkeit für Pharnext war Amit Kohli General Manager of Clinical Diagnostics bei Eurofins in Brüssel, wo er die Unternehmensexpansion in Europa und im Nahen Osten leitete. Davor war er Regional Business Director bei Becton Dickinson und konzentrierte sich auf das Geschäftswachstum in Russland, in der Türkei, im Nahen Osten und in Afrika. Kohli bekleidete darüber hinaus zahlreiche Führungsrollen bei Sanofi in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Finanzwesen, Lieferketten und Produktion. Während seiner 15-jährigen Tätigkeit für Sanofi lebte und arbeitete Amit Kohli in Mumbai, Frankfurt, London, Helsinki und Paris.

Amit Kohli erwarb einen MBA-Titel am Management Development Institute (MDI) Gurgaon in Indien und schloss sein Studium an der Universität Pune in Indien mit einem Bachelor of Engineering ab.

Über Pharnext

Pharnext ist ein Biopharmazie-Unternehmen für Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium, das sich auf neurodegenerative Erkrankungen konzentriert, denen es gegenwärtig noch immer an kurativen bzw. krankheitsverändernden Therapien mangelt. Pharnext verfügt über zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung. PXT3003 befindet sich derzeit in einer internationalen Phase-III-Studie zur Behandlung der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit vom Typ 1A und profitiert vom Orphan-Drug-Status in Europa und in den Vereinigten Staaten. Die Ergebnisse dieser Studie werden für die zweite Jahreshälfte 2018 erwartet. PXT864 hat in der Phase II positive Ergebnisse bei der Behandlung von Alzheimer-Erkrankungen erzielt. Pharnext ist der Wegbereiter für ein neues Paradigma in der Arzneimittelforschung auf der Grundlage großer genomischer Datenmengen und künstlicher Intelligenz: PLEOTHERAPY. Das Unternehmen identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen von Medikamenten. Unter der Bezeichnung PLEODRUG bieten sie mehrere entscheidende Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und sicheres geistiges Eigentum. Das Unternehmen wurde von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik, gegründet und wird von einem Team aus Weltklasse-Wissenschaftlern unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris notiert (ISIN-Code: FR0011191287).

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharnext.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180426007078/de/

