HANDELSKRIEG - Kurz vor ihrem Besuch bei US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzlerin Angela Merkel wenig Hoffnung, einen Handelskrieg zwischen den USA und Europa zu vermeiden. Trump stellt laut EU-Kommission inakzeptable Bedingungen für Zollausnahme. Mit Blick auf die von amerikanischer Seite angedrohten Zölle auf Aluminium und Stahl hieß es am Donnerstag vor der Abreise Merkels in Regierungskreisen: "Wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass die Zölle jetzt am 1.Mai kommen." (SZ S. 1/Handelsblatt S. 6/FAZ S. 1 und 17/Welt S. 1)

ERNEUERBARE ENERGIEN - Deutschland wird das angestrebte EU-Ziel zur Nutzung erneuerbarer Energien voraussichtlich verfehlen. "Nach den letzten verfügbaren Daten von Eurostat betrug im Jahr 2016 der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoenergieverbrauch […] 14,8 Prozent", heißt es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf einen Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Die Bundesrepublik hatte sich verpflichtet, bis zum Jahr 2020 einen Ökoenergie-Anteil von 18 Prozent zu erreichen. "Deutschland wird nicht nur die eigenen Klimaschutzziele krachend verfehlen, sondern auch die EU-Vorgaben für den Erneuerbaren-Ausbau", sagte Julia Verlinden, energiepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. (RND)

GRIECHENLAND - Die Bundesregierung sucht noch nach einer gemeinsamen Linie in der künftigen Griechenland-Politik. In den kommenden Wochen muss entschieden werden, was die große Koalition von Forderungen nach weitreichenden Schuldenerleichterungen und dem Ausstieg Athens aus dem laufenden dritten Kreditprogramm hält. Wegen dieser laufenden Abstimmungen sind die für diesen Freitag in Sofia geplanten vertraulichen Gespräche der europäischen Kreditgeber mit Vertretern des Internationalen Währungsfonds (IWF) auf Anfang Mai verschoben worden. (SZ S. 17)

US-ZÖLLE - Im Falle möglicher US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa hat der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, harte Reaktionen der Europäischen Union gefordert. "Sollte es zu US-Strafzöllen kommen, muss die EU mit Härte reagieren", sagte Fratzscher. (Rheinische Post)

US-ZÖLLE - Außenhandelspräsident Holger Bingmann hat die EU im Handelsstreit mit den USA vor eigenen Vergeltungsmaßnahmen gewarnt. "Selbst wenn die Ausnahme von den Strafzöllen für EU-Unternehmen keinen Bestand haben sollte, warnen wir davor, mit EU-Ausgleichszöllen dagegen zu halten", sagte Bingmann (Rheinische Post)

April 27, 2018 00:25 ET (04:25 GMT)

