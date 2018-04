JDC Group AG: Konzernabschluss der JDC Group bestätigt vorläufige Zahlen DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis JDC Group AG: Konzernabschluss der JDC Group bestätigt vorläufige Zahlen 27.04.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Konzernabschluss der JDC Group bestätigt vorläufige Zahlen - Vorläufiger Umsatz 2017 wächst um rund 8 Prozent auf fast EUR 85 Mio. EUR. - Bereinigtes EBITDA Gesamtjahr steigt um rund 63 % auf EUR 3,9 Mio. EUR. - Starker Jahresstart: Antragseingang Neugeschäft über 50% im Plus gegenüber Vorjahr - Durchbrechen der 100-Millionen-Umsatzmarke bereits für 2018 erwartet Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat mit dem heute veröffentlichten testierten Konzernabschluss ihre am 13. März bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2017 bestätigt. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 8,2 % auf 84,5 Mio. EUR (2016: 78,1 Mio. EUR). Das EBITDA stieg dagegen deutlich stärker. Bereinigt um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit den erfolgten Großkundenprojekten sowie der Umsetzung der rechtlichen Änderungen im Zuge der Umsetzung der europäischen Richtlinien MiFID II und IDD in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR in 2017 stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 63 Prozent auf 3,9 Mio. EUR (2016 ebenfalls bereinigt um Einmaleffekte in Höhe von 0,3 Mio. EUR: 2,4 Mio. EUR). Unbereinigt stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 19 Prozent auf 3,2 Mio. EUR (2016: 2,7 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) blieb aufgrund gestiegener Abschreibungen für Amortisationen mit 0,2 Mio. EUR konstant (2016: 0,2 Mio. EUR). Der Grund für die gestiegenen Abschreibungen waren Investitionen in die erworbenen Versicherungsbestände. Die positive operative Entwicklung des Unternehmens wird auch von der Entwicklung der weiteren Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2017 untermauert. So erhöhte sich der operative Cashflow auf 3,2 Mio. EUR (2016: 1,2 Mio. EUR) deutlich. Beide Geschäftsbereiche, Advisortech und Advisory, legen im Gesamtjahr 2017 bei den Kennzahlen Umsatz und EBITDA deutlich zu. Im Geschäftsbereich Advisortech stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 66,6 Mio. EUR und das EBITDA stieg um 15,7 Prozent auf 3,3 Mio. EUR Auch der Geschäftsbereich Advisory, der den klassischen Vertriebszweig der JDC Group abbildet, entwickelte sich im Jahresverlauf gegen den Markttrend sehr gut und steigerte den Umsatz um 11,8 Prozent auf 26,6 Mio. EUR. Das EBITDA stieg hier um 22,7 Prozent auf 1,2 Mio. EUR. Die wesentlichen Kennzahlen zum Geschäftsverlauf stellen sich wie folgt dar: 2017 2016 Delta Delta [TEUR] [TEUR] abs. % Umsatzerlöse 84.475 78.052 6.423 8,2 davon Advisortech 66.581 61.967 4.614 7,4 davon Advisory 26.658 23.440 3.218 13,7 EBITDA 3.190 2.720 470 17,3 EBITDA-Marge [%] 3,8 3,5 0,3 EBIT 202 230 -28 -12,2 EBIT-Marge [%] 0,2 0,3 -0,1 Operativer Cashflow 3.207 1.218 1.989 >100 Eigenkapital 28.032 29.713 -1.681 -5,7 Eigenkapitalquote [%] 37,2 40,7 -3,5 Auch der Start ins Jahr 2018 ist positiv verlaufen. In der ersten 3 Monaten des Jahres verzeichnete JDC ein deutliches Neugeschäftsplus. Die Gesellschaft erwartet einen Umsatz von mehr als 100 Mio. EUR bei einem EBITDA von mindestens 6 Mio. EUR. Die Veröffentlichung des Q1 Berichts erfolgt am 24. Mai 2018. Weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,5 Milliarden Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Kontakt: JDC Group AG Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de 27.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JDC Group AG Kormoranweg 1 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 611 890 575-0 Fax: +49 (0) 611 890 575-99 E-Mail: info@jdcgroup.de Internet: http://www.jdcgroup.de ISIN: DE000A0B9N37 WKN: A0B9N3 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680049 27.04.2018

ISIN DE000A0B9N37

AXC0050 2018-04-27/06:59