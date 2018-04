ASMALLWORLD AG: ASMALLWORLD AG (ASWN) nimmt Stellung zur Mitteilung der BaFin EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Stellungnahme ASMALLWORLD AG: ASMALLWORLD AG (ASWN) nimmt Stellung zur Mitteilung der BaFin 27.04.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (ASWN) nimmt Stellung zur Mitteilung der BaFin Zürich, 27.04.2018 - Mit Mitteilung vom Donnerstag, 26. April 2018, warnte die BaFin vor E-Mail Kaufempfehlungen mit möglicherweise «unrichtigen oder irreführenden Angaben» zu ASMALLWORLD. Die ASMALLWORLD AG stellt klar, dass die Warnung der BaFin sich einzig auf von Drittparteien verfasste Empfehlungen bezieht und in keinster Weise auf Aussagen der ASMALLWORLD AG selbst. Die Prognosen der ASMALLWORLD AG für das laufende Jahr sind davon unberührt, der Geschäftsverlauf ist aktuell auf Kurs. BaFin Warnung und Kursverlauf 26. April 2018 Die BaFin, die Deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht publizierte gegen 14:45 am 16. April bei laufendem Handel eine Mitteilung mit dem Titel «BaFin warnt vor Kaufempfehlungen für Aktien der ASMALLWORLD AG». Die BaFin weist darauf hin, dass in E-Mail Börsenbriefen welche die Aktie zum Kauf empfahlen, «unrichtige oder irreführenden Angaben» enthalten seien und leitete daraufhin eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Marktmanipulation ein. Der bis dahin im Tagesverlauf stabile Kurs der ASMALLWORLD AG Aktien (ASWN) brach darauf hin um fast 50% ein um sich anschliessend wieder zu erholen. Bei Börsenschluss war der Kurs der Aktie wieder auf CHF 15,9 gestiegen, was einem Minus von rund 28% entspricht. ASMALLWORLD AG sucht proaktiv Zusammenarbeit mit BaFin Die ASMALLWORLD AG möchte ausdrücklich festhalten, dass die Untersuchung sich nicht gegen die ASMALLWORLD AG richtet, sondern einzig gegen unpräzisierte Drittparteien. Die Gesellschaft hatte bis zur Publikation weder von der Mitteilung noch von der Untersuchung der BaFin Kenntnis. Zudem ist es bis jetzt unklar, auf welchen Börsenbrief sich die BaFin bezieht. Die ASMALLWORLD AG ist inzwischen proaktiv auf die BaFin zugegangen, um den Sachverhalt zu klären, und behält sich rechtliche Schritte vor. «Es ist für uns sehr schmerzhaft und unverständlich, dass wir als Unternehmen mit einem negativen Sachverhalt in Verbindung gebracht werden, auf welchen wir keinen Einfluss haben. Uns liegt viel daran, diese Irritation durch Drittparteien so schnell wie möglich zu beseitigen. Wir unterstützen die Aufforderung der BaFin, dass sich Anleger aus seriösen Quellen über unser Unternehmen informieren sollen, wie beispielsweise über unsere eigene Investor Relations Seite oder die Finanzpresse. Wir unterstreichen, dass wir als Unternehmen weiterhin auf Kurs sind, die operativen Ziele für das laufende Jahr zu erreichen» stellt CEO Jan Luescher klar. Geschäftsverlauf der ASMALLWORLD AG auf Kurs Die ASMALLWORLD AG kann auf ein starkes Wachstum im ersten Quartal zurückblicken. Des Weiteren konnte die ASMALLWOLD AG, wie gestern mittels Ad-hoc Mitteilung angekündigt, eine Call-Option-Vereinbarung mit einer mitgliedschaftsbasierten Luxus Reise-Community abschliessen, die zurzeit hauptsächlich in der DACH-Region tätig ist und sieht grosses Potenzial in dieser möglichen Akquisition. Die ASMALLWORLD AG hat bis zum 30. November 2018 die Möglichkeit, die Call-Option auszuüben und die Gesellschaft vollständig zu übernehmen. Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung 680073 27.04.2018 CET/CEST

