Medienmitteilung

Thun, 27. April 2018

Meyer Burger schliesst eine Kooperationsvereinbarung mit Mondragon Assembly für die gemeinsame Entwicklung von Modul-Equipment und für die Auslagerung der Produktion ihrer SWCT-Anlagen ab

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) hat den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung (Preferred Partnership Agreement) mit der Mondragon Assembly Group bekanntgegeben. Mondragon ist ein internationaler Spezialist für die Entwicklung von Automatisierungs- und Montagelösungen und gleichzeitig ein weltweit anerkannter Hersteller von Produktionsanlagen für Solarmodule. Meyer Burger und Mondragon betrachten diese Vereinbarung als wichtigen strategischen Meilenstein, der die Position beider globaler Technologieführer im PV-Modulmarkt stärken wird.

Mondragon Assembly ist Teil der weltweit führenden Mondragon-Gruppe und spezialisiert auf die Entwicklung von Automatisierungs- und Montagelösungen sowie die Herstellung von Produktionsanlagen für unterschiedlichste Branchen. Mondragon Assembly produziert Maschinen für PV-Systeme einschliesslich der Kernkomponenten für die Herstellung von Solarmodulen. Das Unternehmen ist zudem führend als Integrator und internationaler Anbieter schlüsselfertiger Modullinien.

Aufgrund seiner Erfahrung in der Integration und Auftragsfertigung ist Mondragon der perfekte Outsourcing Partner für die Herstellung von Anlagen betreffend Meyer Burgers SmartWire Connection Technologie. Dank der Kooperationsvereinbarung profitiert Meyer Burger von Mondragons internationalem Produktionsnetzwerk und seiner bestehenden Lieferkette. Für Mondragon bietet die Zusammenarbeit Gelegenheit zum Bau von Produktionsanlagen für die derzeit kostengünstigste Zellverbindungstechnologie im Markt der mono- und multikristallinen Solarzellen. Gemäss vertraglicher Vereinbarung wird Mondragon spätestens per Ende des vierten Quartals 2018 die Produktion von SWCT-Anlagen für Meyer Burger aufnehmen. Zeitgleich wird Meyer Burger selbst die Herstellung von SWCT-Anlagen am Produktionsstandort Thun einstellen, jedoch die eigene Forschung und Entwicklung weiter vorantreiben sowie Marketing und Verkaufsaktivitäten der SWCT-Technologie weiter ausbauen. Patente wie auch die Marketing- und Verkaufsaktivitäten für die SWCT-Technologie werden auch in Zukunft von Meyer Burger geführt.

Luis Mari Imaz, CEO von Mondragon Assembly, erklärt: "Wir sind überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit Meyer Burger unseren beiden Unternehmen zugutekommen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Technologieführer im Solarbereich."

Daniel Lippuner, COO von Meyer Burger Technology AG, ergänzt: "Aufgrund von Mondragons langjähriger Erfahrung in der Auftragsherstellung und Automation ist diese Kooperation die perfekte Ergänzung zu unserem eigenen tiefgreifenden Know-how im PV-Modul-Equipment-Bereich. Durch die Ausgliederung der Herstellung unserer SWCT-Anlagen können wir Mondragons flexible, auch bei den Kosten wettbewerbsfähige Produktionsstruktur nutzen und so die Industrialisierung unserer innovativen SmartWire Verbindungstechnologie beschleunigen."

Kontakte

Ingrid Carstensen

Head of Corporate Communications

Tel.: +41 (0)33 221 28 34

ingrid.carstensen@meyerburger.com

Daniel Eicher

c/o Tolxdorff Eicher Häberling

Tel.: +41 (0)33 221 28 83

daniel.eicher@meyerburger.com

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com (http://www.meyerburger.com/)



Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.

Das Spektrum an Systemen, Produktionsanlagen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik umfasst die Prozesse Wafering, Solarzellen, Solarmodule und Solarsysteme. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

Über Mondragon Assembly

www.mondragon-assembly.com (http://www.mondragon-assembly.com/)

Mondragon Assembly ist eine internationale, auf die Entwicklung von Automatisierungs- und Verbindungslösungen spezialisierte Gruppe, die derzeit sechs Produktionsstätten in Spanien, Mexiko, Frankreich, Deutschland, China und Brasilien sowie eine Filiale in Indien betreibt. Weiter verfügt das Unternehmen über ein strategisches Netzwerk aus Vertriebsniederlassungen in den führenden Ländern der Weltwirtschaft.

Mondragon Assembly ist zudem ein weltweit anerkannter Hersteller von Produktionsanlagen für Solarpanele. Es entwickelt und liefert schlüsselfertige Produktionslinien und Anlagen für Photovoltaiksysteme. Seit über fünfzehn Jahren steht das Unternehmen für innovative Fertigungstechnologien.

Mondragon bietet seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für die Herstellung von Solarpanelen einschliesslich Produktberatung, Auswahl der Rohmaterialien, Fast-Track-Zertifizierung von Panelen, Ramp-up-Support, Personalschulung und Know-how-Transfer.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR, EXCHANGE OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR ANY STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES OF AMERICA SECURITIES LAWS.

Diese Medienmitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Medienmitteilung beruhen auf Daten, die Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Medienmitteilung vorlagen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in dieser Medienmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.