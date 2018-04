HerrRestle, 2016 verzeichnete ITS Coop Travel gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzplus von mehr als 20%. Lief 2017 ebenso gut?

Andi Restle: Das grosse Wachstum 2016 war darauf zurückzuführen, dass wir 2015 aufgrund der Aufhebung des Eurokurses massive Einbussen in Kauf nehmen mussten. Es war natürlich erfreulich, dass wir dieses Minus schnell wieder kompensieren konnten und 2017 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr nochmals um 6,5% gesteigert haben.

In den letzten Jahren gab es mehrere Destinationen, die aus politischen Gründen Nachfrageeinbrüche erlitten. Letztes Jahr gingen die Türkei-Buchungen gegenüber 2016 nochmals zurück, Tunesien stagnierte, während sich Ägypten etwas erholte. Wie sehen die Buchungen für diese drei klassischen Destinationen in diesem Jahr aus?

Tatsächlich zeigt sich ein positiver Trend: Der Buchungsstand für alle drei Länder liegt um mehr als das Doppelte über Vorjahr. Jedoch muss man festhalten, dass die Werte noch weit von jenen Jahren entfernt sind, als diese Länder noch nicht unter negativen Einflüssen litten.

2017 verzeichneten Griechenland (vor allem Kreta und Kos), Spanien (Balearen und Kanaren) sowie die Malediven und die Dominikanische Republik eine sehr starke Nachfrage. Zeichnet sich für 2018 ein ähnliches Bild ab?

Bei Griechenland liegen die Werte auf dem guten Vorjahresniveau. Für Spanien verzeichnen wir einen Rückgang. Bei den Fernstrecken gibt es jedes Jahr Verschiebungen, was auf die Flugtarife zurückzuführen ist. Bei den Malediven können wir immer noch Zuwächse verzeichnen, während die Dominikanische Republik hinter den sehr hohen Vorjahreswerten liegt.

Nach dem Wegfall mehrerer Airlines, vor allem Air Berlin, sind auf gewissen Strecken massive Preisschübe beobachtet worden. Aus stark nachgefragten Destinationen wie Mallorca wird auch von Preiserhöhungen in Hotellerie und Gastronomie berichtet. Wirkt sich das auf Ihre Preisgestaltung aus?

Bei der Preisgestaltung haben wir wenig Spielraum, da die Margen in unserer Branche sehr gering sind. Es ist tatsächlich so, dass die Einstandspreise für Flug- und Hotelleistungen für spanische Ziele, insbesondere Mallorca, höher sind als im Vorjahr. Dies führt zu höheren Verkaufspreisen und könnte einer der Gründe sein, wieso der Buchungsstand für Spanien unter Vorjahr liegt.

Auch der Euro hat gegenüber dem Franken zugelegt. Muss der Tourist dieses Jahr tiefer in die Tasche greifen? Welche Destinationen werden teurer, welche bleiben gleich, und gibt es eventuell sogar solche, die günstiger geworden sind?

Es ist so, dass wir die Sommersaison mit einem höheren Wechselkurs für den Euro kalkulieren mussten. Da die Flug- und Fixkosten in CHF anfallen, beträgt der Kostenanteil in Euro 40 bis 60% eines Pauschalarrangements. Dies führt also grundsätzlich zu höheren Verkaufspreisen. Detaillierte Aussagen über die Preisentwicklung sind kaum mehr möglich, da die Preise immer dynamischer und den Marktgegebenheiten angepasst werden. Natürlich geben wir Preisnachlässe von Hotels und Fluggesellschaften in Form von tieferen Verkaufspreisen sofort an unsere Kunden weiter.

Bucht der durchschnittliche Schweizer eigentlich seine Ferien eher ...

