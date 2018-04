Sehr geehrte Freunde und Aktionäre, European Lithium wurde gestern von der DGWA in Brüssel beim EUROPEAN BATTERY INITIATIVE Meeting repräsentiert. Neben dem "Who is Who" der Automobil- und Elektroindustrie, Regierungsvertretern und Lobbyisten war EUROPEAN LITHIUM einer der wenigen zukünftigen Produzenten und genoss daher große Aufmerksamkeit. EUROPEAN LITHIUM wird heute die ersten Ergebnisse der Bohrungen in der Zone Zwei veröffentlichen - wir gehen davon aus, dass die vermutete Spiegelung bestätigt wird und die Ressource damit mehr als DREIMAL so groß sein wird als bisher JORC Compliant veröffentlicht (6,3mt). Da die Kosten jedoch nicht in gleichem Maße steigen werden, könnte der NPV sowie das zB von First...

