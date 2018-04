FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1LV XFRA US91914J1025 VALERO ENERGY PART.UTS 0.433 EUR

4R6 XFRA SE0007665823 RESURS HOLDING AB 0.172 EUR

3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.025 EUR

8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.154 EUR

8GV XFRA NL0010937066 GRANDVISION N.V. EO -,02 0.320 EUR

7SB XFRA NO0010739402 SBANKEN ASA 0.078 EUR

MM0 XFRA CZ0008040318 MONETA MONEY BANK KC 1 0.314 EUR

3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.008 EUR

8ZI XFRA DK0060696300 SCAND.TOBACCO GROUP DK 1 0.772 EUR

TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.833 EUR

301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.220 EUR