NEW YORK (USA), 27. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- über NetworkWire - NetworkNewsWire (https://www.networknewswire.com/) ("NNW"), ein vielseitiges Unternehmen für Finanzmeldungen und zugleich ein Verlagshaus, gibt heute die Veröffentlichung eines Leitartikels bekannt, in dem Lexaria Bioscience Corp. (CSE:LXX) (OTCQX:LXRP) erwähnt wird. Lexaria ist ein Kunde von NNW, der sich auf die Entwicklung und Lizenzierung seiner unternehmenseigenen Technologie für den verbesserten Geschmack, die erhöhte Schnelligkeit und die verbesserte Dosierung von bioaktiven Verbindungen konzentriert, einschließlich Cannabinoiden und Nikotin.



Um die vollständige Veröffentlichung mit dem Titel "Innovative Cannabis Delivery Technology Boosts Discovery, Momentum in Biotech Sectors" anzuzeigen, besuchen Sie folgende Website: http://nnw.fm/Oe4Es (http://nnw.fm/Oe4Es)

Die patentierte Dosierungstechnologie DehydraTECH von Lexaria bietet eine ergänzende Ebene, die für eine vielfältige Bandbreite von kommerziellen Anwendungen geeignet ist und eine möglicherweise gesündere Alternative zum Rauchen oder Verwenden von E-Zigaretten für Konsumenten von sowohl Cannabis als auch Nikotin darstellt. Mit mehr als 35 angemeldeten Patenten in über 40 Ländern ist Lexaria weltweit das einzige Unternehmen mit einem Patent für die verbesserte Dosierung (oral oder einnehmbar) von allen nicht-psychoaktiven Cannabinoiden. Darüber hinaus ist die Technologie von Lexaria in den USA bereits für die Dosierung von Nikotin patentiert.

Über Lexaria Bioscience Corp.

Lexaria Bioscience Corp. hat seine disruptive Dosierungstechnologie, die gesündere Aufnahmemethoden fördert, die Gesamtdosierung verringert und für eine höhere Wirksamkeit von aktiven lipophilen Molekülen sorgt, entwickelt und lizenziert diese nun an andere Unternehmen. Lexaria verfügt über viele angemeldete Patente in über 40 Ländern auf der ganzen Welt sowie über erteilte Patente in den USA und Australien für die Verwendung der unternehmenseigenen DehydraTECH-Dosierungstechnologie. Die Technologie von Lexaria ermöglicht erhöhte Darmresoptionsraten, eine schnellere Abgabe in den Blutkreislauf und wichtige geschmacksmaskierende Eigenschaften für oral verabreichte bioaktive Moleküle wie Cannabinoide, Vitamine, nicht-steroide entzündungshemmende Arzneimittel, Nikotin und andere Moleküle. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte https://www.lexariabioscience.com (https://www.lexariabioscience.com/).

Über NetworkNewsWire

NetworkNewsWire (NNW) ist ein Unternehmen, das Finanznachrichten und -inhalte veröffentlicht und (1) über NetworkWire (http://www.networkwire.com/) Zugang zu einem Netzwerk von Informationsverbreitungsdienstleistungen bietet, um alle Zielmärkte, -branchen und -demografien auf die effektivste Art und Weise zu erreichen, (2) Artikel- und Leitartikelsyndizierung an mehr als 5000 Nachrichtendienste betreibt, (3) erweiterte Pressemitteilungsdienste anbietet, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen, (4) über das Investor Brand Network (IBN) Nachrichten an fast 2 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken ausliefert, (5) eine umfangreiche Palette an Unternehmenskommunikationslösungen anbietet und (6) mit NNW Prime (https://www.networknewswire.com/prime/) eine ganzheitliche Lösung zur Nachrichtenberichterstattung anbietet. Als vielseitiges Unternehmen mit einem großen Team aus mitwirkenden Journalisten und Autoren ist NNW einzigartig aufgestellt, um für private und öffentliche Unternehmen tätig zu sein, die ein breites Publikum aus Anlegern, Verbrauchern, Journalisten und der Öffentlichkeit erreichen wollen. Indem NNW einen Durchbruch durch die Informationsflut auf dem heutigen Markt schafft, bietet das Unternehmen seinen Kunden eine unvergleichliche Sichtbarkeit, Anerkennung und Markenbekanntheit. NNW ist der Ort, an dem Nachrichten, Inhalt und Informationen zusammenkommen. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte https://www.NetworkNewsWire.com (https://www.networknewswire.com/).

Bitte nehmen Sie die vollständigen Nutzungsbedingungen und Haftungsausschlüsse auf der Website von NetworkNewsWire zur Kenntnis, die auf alle Inhalte von NNW zutreffen, unabhängig davon, wo sie veröffentlicht oder erneut veröffentlicht wurden: http://NNW.fm/Disclaimer (https://www.networknewswire.com/disclaimer/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in geänderter Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in geänderter Fassung. Alle vorausschauenden Aussagen sind von Natur aus unsicher, da sie auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Unternehmensleistungen basieren. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsbezogenen Aussagen verlassen, die nur Voraussagen sind und zum Datum dieser Pressemitteilung gelten. Bei der Bewertung solcher Aussagen sollten potenzielle Anleger verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten, die in dieser Pressemitteilung bezeichnet werden und Sachverhalte, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokumenten dargelegt werden, sorgfältig prüfen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Unternehmensergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen.

