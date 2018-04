Panmunjom - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will ein "neues Kapitel" in den Beziehungen zu Südkorea aufschlagen. Zum Beginn des historischen Gipfels mit Südkoreas Präsident Moon Jae In am Freitag im Grenzdorf Panmunjom sprach Kim von einem "neuen Anfang" und sagte: "Wir können eine bedeutende Vereinbarung erreichen, aber wichtig ist, dass sie umgesetzt wird. Wenn nicht, werden wir unser Volk enttäuschen."

Der Machthaber erwartet "freimütige Diskussionen" und hofft auf "gute Ergebnisse". "Ich hoffe, wir können die Erwartungen erfüllen." Südkoreas Präsident begrüsste die "mutige Entscheidung" Kims, zu dem ersten Gipfel in Südkorea zu kommen. Er forderte ihn auf, bei dem Treffen gemeinsam "kühne" Entscheidungen zu treffen.

