Niklaus Mannhart wird Chief Operating Officer von Cembra Money Bank

Zürich - Cembra Money Bank ernennt Niklaus Mannhart zum Chief Operating Officer (COO). Er übernimmt diese neu geschaffene Funktion per 1. August 2018 und wird Mitglied der Geschäftsleitung der Bank.

Niklaus Mannhart ist ein ausgewiesener IT- und Operations-Experte. Er verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der IT und Strategieberatung und als Chief Operating Officer. Seit 2010 ist Niklaus Mannhart für die Credit Suisse tätig. Er begann bei der Grossbank als Business Project Leader, wurde 2011 zum COO Operations Region Switzerland and COO Operations Utilities befördert und im November 2016 zum COO IT & Operations der Swiss Universal Bank berufen.

Vor seiner Anstellung bei der Credit Suisse arbeitete Niklaus Mannhart neun Jahre für die in der Unternehmens- und Strategieberatung tätige McKinsey&Company in Zürich. Der 51-jährige Schweizer ist diplomierter Informatikingenieur der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) in Zürich und hält nach einer Nachdiplomausbildung zusätzlich einen Didaktischen Ausweis in Informatik.

"Es freut uns ausserordentlich, dass unsere Bank mit Niklaus Mannhart einen erfahrenen Experten für die neu geschaffene Stelle des COO gewinnen konnte", sagt Robert Oudmayer, Chief Executive Officer (CEO) von Cembra Money Bank. "Mit seinem eindrücklichen Leistungsausweis ist Niklaus Mannhart eine wertvolle Ergänzung für die Geschäftsleitung von Cembra Money Bank."

Kontakt Medien: Andreas Werz; +41 79 702 02 04; andreas.werz@cembra.ch Investor Relations: +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten 24. Juli 2018 Publikation Halbjahresergebnis 2018 17. April 2019 Generalversammlung 2019