Die Druckluftmischung mit dem Pulsair-System ist ein gänzlich andersartiges Verfahren, das sich von herkömmlichen Mischmethoden grundsätzlich unterscheidet. Wie schon in CHEMIE TECHNIK 7/2014 berichtet, wird eine Luftblase aus einer sogenannten Akkumulatorplatte direkt am Tankboden erzeugt, wobei sie etwaige Ablagerungen aufwirbelt. Beim Aufsteigen treibt die Blase das darüber und darunter befindliche Medium nach oben. Danach wird das Medium an der Oberfläche nach außen und anschließend entlang der Behälterwand nach unten bewegt.

Der Energieaufwand des Pulsair-Systems ist sehr gering und die Effizienz bis zu 95 % größer als bei mechanischen Rührwerken. Weil sich die im Tank verbauten Teile nicht bewegen, sind sie wartungsfrei und können in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Zudem gibt es keinen Mindestfüllstand für den Mischprozess. Im Gegensatz zur konventionellen Belüftung, bei der mit vielen kleinen Blasen gearbeitet wird, wird hier kein Sauerstoff ins Medium eingetragen.

Dennoch kann alternativ mit einem Inertgas wie Stickstoff gearbeitet werden. Besonders effektiv ist das Verfahren in schmalen, hohen Tanks. Aufwendige Baumaßnahmen zur Verbesserung der Strömung wie die beim Einbau konventioneller Rührwerke notwendigen Leitvorrichtungen und Leitbleche entfallen.

Einsatz der Drucklufthomogenisation in einer Papierfabrik

Nachdem der Papierhersteller DS Smith auf die Pulsair-Mischmethode aufmerksam geworden war, wurde zunächst in einem Modellversuch mit einem tragbaren Handgerät vor Ort gezeigt, dass damit selbst extrem zähflüssige, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...