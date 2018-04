Am 19.03. hatten wir im Express-Service eine Trading-Idee mit Aumann präsentiert. Der Titel des Beitrags war: "Aumann: Wenn die Prognose stimmt warten starke Kursgewinne!" Dieser Trade hat nicht funktioniert - auch das gehört zur Wahrheit. Wir hatten allerdings einen sehr engen Stoppkurs vorgeschlagen, der am nur einen Euro pro Aktie unter dem Einstiegskurs lag. Der Kurs hat sich weiter nach unten begeben und am 25.04. und 26.04. die 50,00-Euro-Marke ...

