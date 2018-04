Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,40 auf 3,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Subventionen für Smartphones zur Kundengewinnung durch 1&1 Drillisch hätten die Debatte über Gewinner und Verlierer am deutschen Telekommarkt neu entfacht, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach den jüngst uneinheitlichen Kursentwicklungen ergäben sich nun interessante Investmentchancen. Drillischs Wachstumsstrategie dürfte den Wettbewerb verschärfen und Telefonica Deutschland und Freenet drohten Marktanteilsverluste./ck/jha/

Datum der Analyse: 26.04.2018

ISIN DE000A1J5RX9

