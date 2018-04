Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Zahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 73 auf 71 Euro gesenkt. Analyst Glen Liddy verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den schwachen Auftragseingang des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnik-Spezialisten im ersten Quartal. Dieser sei erneut der mauen Geschäftsentwicklung in der Sparte Lieferkettenlösungen geschuldet gewesen. Die Aktie notiere nun mehr oder weniger im Einklang mit seinem gesenkten Kursziel./ck/tih Datum der Analyse: 27.04.2018

