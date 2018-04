Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Showa-Feiertages geschlossen. In Schanghai ruht der Handel bereits einen Tag vor dem Tag der Arbeit.

DIENSTAG: Am Tag der Arbeit findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Russland, China (Hongkong und Schanghai) sowie Südkorea kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Belastet von geringen Flugzeugauslieferungen hat Airbus im ersten Quartal bei rückläufigen Umsätzen auch weniger verdient. Die Markterwartungen konnte das Unternehmen beim Gewinn aber dennoch deutlich übertreffen. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Airbus fest. Das gilt sowohl für die Auslieferungen als auch das Gewinnwachstum. Airbus bekräftigte, im laufenden Jahr rund 800 Flugzeuge auszuliefern. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 718 Maschinen an Kunden übergeben. Das bereinigte EBIT vor Fusionen und Akquisitionen soll 2018 wie geplant um rund 20 Prozent zulegen.

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 10.119 -12% 10.840 -5% 11.442 EBIT bereinigt kons. 14 -- 62 -- -19 Erg nach Steuern/Dritten 283 -31% 187 -54% 409 Erg je Aktie 0,37 -30% 0,18 -66% 0,53

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DAIMLER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 40.117 +3% 8 38.776 EBIT 3.451 -14% 6 4.008 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.210 -18% 3 2.706 Ergebnis je Aktie 2,12 -16% 5 2,53 Umsatz Mercedes-Benz Cars 23.389 +3% 2 22.723 Umsatz Truck Group 9.048 +14% 2 7.940 Umsatz Financial Services 5.774 -2% 2 5.911 Umsatz Vans 3.046 +2% 2 2.993 Umsatz Buses 943 +5% 2 900 Umsatz Überleitungen -1.838 -- 2 -1.691 EBIT Mercedes-Benz Cars 2.132 -5% 2 2.234 EBIT Truck Group 648 -3% 2 668 EBIT Financial Services 519 -1% 2 524 EBIT Vans 235 -34% 2 357 EBIT Buses 62 -5% 2 65 EBIT Überleitungen -100 -- 2 160

CONTINENTAL

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 10.997 -- 6 11.000 EBIT bereinigt 1.129 -3% 6 1.166 EBIT k.A. -- -- 1.135 Ergebnis vor Steuern 1.013 -4% 2 1.052 Ergebnis nach Steuern/Dritten 774 +3% 4 750 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,84 +2% 5 3,75

Weitere Termine:

06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q

06:30 FR/Essilor International SA, Umsatz 1Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q

07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q

07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Merck KGaA, HV

10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, HV

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Alstria Office REIT AG 0,52 EUR Atoss Software AG 1,17 EUR Deutz AG 0,15 EUR Hamborner REIT AG 0,45 EUR RWE AG Vorzüge 1,50 EUR RWE AG Stämme 1,50 EUR SAF-Holland SA 0,45 EUR ASML Holding NV 1,40 EUR Inditex SA 0,375 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 08:45 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,6% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vm/+1,9% gg Vj -ES 09:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,1% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj -DE 09:55 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -15.000 gg Vm zuvor: -19.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,3% zuvor: 5,3% -GB 10:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,4% gg Vj -EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,0 zuvor: 112,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +5,8 zuvor: +6,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,4 Vorabschätzung: +0,4 zuvor: +0,1 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone April PROGNOSE: +1,28 zuvor: +1,34 -US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +2,3% gg Vq 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,8 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 101,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 2,5 bis 3,00 Mrd EUR Auktion neuer variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 3,0 bis 3,5 Mrd EUR 11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047 im Gesamtvolumen von 4 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.666,10 -0,32 Nikkei-225 22.422,24 0,46 Schanghai-Composite 3.056,91 -0,59 DAX 12.500,47 0,63 DAX-Future 12.577,00 0,91 XDAX 12.567,75 0,92 MDAX 25.787,32 0,98 TecDAX 2.616,56 1,94 EuroStoxx50 3.506,03 0,58 Stoxx50 3.067,39 0,90 Dow-Jones 24.322,34 0,99 S&P-500-Index 2.666,94 1,04 Nasdaq-Comp. 7.118,68 1,64 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,34 +57

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,57 -0,57 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,59 0,59 0,16 USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59 USA 10 Jahre 2,97 2,98 0,56 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden zum Start freundlich erwartet. Zwar bröckelt der Future auf den S&P-500 etwas ab, "die erneut sensationellen Ergebnisse der US-Technologie-Unternehmen sprechen aber klar für weiter steigende Kurse in New York", sagt ein Händler. Nachbörslich hatten Amazon, Intel und Microsoft mit ihren Ergebnissen die Schätzungen weit übertroffen, die Kurse zogen deutlich an. "Viele Anleger sind zuletzt vorsichtig gewesen und werden nun auf dem falschen Fuß erwischt", sagt ein Händler. Rückenwind komme auch nach wie vor von der Währung, nachdem der Euro die Handelsspanne zwischen 1,2160 und 1,2255 Dollar nach der EZB-Sitzung nach unten verlassen hat und nun in der Nähe der Marke von 1,21 Dollar gehandelt wird. Neue Impulse dürften neben der Berichtssaison von Zahlen zum Wirtschaftswachstum kommen.

