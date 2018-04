DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Showa-Feiertages geschlossen. In Schanghai ruht der Handel bereits einen Tag vor dem Tag der Arbeit.

DIENSTAG: Am Tag der Arbeit findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Russland, China (Hongkong und Schanghai) sowie Südkorea kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Belastet von geringen Flugzeugauslieferungen hat Airbus im ersten Quartal bei rückläufigen Umsätzen auch weniger verdient. Die Markterwartungen konnte das Unternehmen beim Gewinn aber dennoch deutlich übertreffen. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Airbus fest. Das gilt sowohl für die Auslieferungen als auch das Gewinnwachstum. Airbus bekräftigte, im laufenden Jahr rund 800 Flugzeuge auszuliefern. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 718 Maschinen an Kunden übergeben. Das bereinigte EBIT vor Fusionen und Akquisitionen soll 2018 wie geplant um rund 20 Prozent zulegen.

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 10.119 -12% 10.840 -5% 11.442 EBIT bereinigt kons. 14 -- 62 -- -19 Erg nach Steuern/Dritten 283 -31% 187 -54% 409 Erg je Aktie 0,37 -30% 0,18 -66% 0,53

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DAIMLER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 40.117 +3% 8 38.776 EBIT 3.451 -14% 6 4.008 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.210 -18% 3 2.706 Ergebnis je Aktie 2,12 -16% 5 2,53 Umsatz Mercedes-Benz Cars 23.389 +3% 2 22.723 Umsatz Truck Group 9.048 +14% 2 7.940 Umsatz Financial Services 5.774 -2% 2 5.911 Umsatz Vans 3.046 +2% 2 2.993 Umsatz Buses 943 +5% 2 900 Umsatz Überleitungen -1.838 -- 2 -1.691 EBIT Mercedes-Benz Cars 2.132 -5% 2 2.234 EBIT Truck Group 648 -3% 2 668 EBIT Financial Services 519 -1% 2 524 EBIT Vans 235 -34% 2 357 EBIT Buses 62 -5% 2 65 EBIT Überleitungen -100 -- 2 160

CONTINENTAL

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 10.997 -- 6 11.000 EBIT bereinigt 1.129 -3% 6 1.166 EBIT k.A. -- -- 1.135 Ergebnis vor Steuern 1.013 -4% 2 1.052 Ergebnis nach Steuern/Dritten 774 +3% 4 750 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,84 +2% 5 3,75

Weitere Termine:

06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q

06:30 FR/Essilor International SA, Umsatz 1Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q

07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q

07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Merck KGaA, HV

10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, HV

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Alstria Office REIT AG 0,52 EUR Atoss Software AG 1,17 EUR Deutz AG 0,15 EUR Hamborner REIT AG 0,45 EUR RWE AG Vorzüge 1,50 EUR RWE AG Stämme 1,50 EUR SAF-Holland SA 0,45 EUR ASML Holding NV 1,40 EUR Inditex SA 0,375 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 08:45 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,6% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vm/+1,9% gg Vj -ES 09:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,1% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj -DE 09:55 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -15.000 gg Vm zuvor: -19.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,3% zuvor: 5,3% -GB 10:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,4% gg Vj -EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,0 zuvor: 112,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +5,8 zuvor: +6,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,4 Vorabschätzung: +0,4 zuvor: +0,1 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone April PROGNOSE: +1,28 zuvor: +1,34 -US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +2,3% gg Vq 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,8 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 101,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 2,5 bis 3,00 Mrd EUR Auktion neuer variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 3,0 bis 3,5 Mrd EUR 11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047 im Gesamtvolumen von 4 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.666,10 -0,32 Nikkei-225 22.422,24 0,46 Schanghai-Composite 3.056,91 -0,59 DAX 12.500,47 0,63 DAX-Future 12.577,00 0,91 XDAX 12.567,75 0,92 MDAX 25.787,32 0,98 TecDAX 2.616,56 1,94 EuroStoxx50 3.506,03 0,58 Stoxx50 3.067,39 0,90 Dow-Jones 24.322,34 0,99 S&P-500-Index 2.666,94 1,04 Nasdaq-Comp. 7.118,68 1,64 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,34 +57

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,57 -0,57 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,59 0,59 0,16 USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59 USA 10 Jahre 2,97 2,98 0,56 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden zum Start freundlich erwartet. Zwar bröckelt der Future auf den S&P-500 etwas ab, "die erneut sensationellen Ergebnisse der US-Technologie-Unternehmen sprechen aber klar für weiter steigende Kurse in New York", sagt ein Händler. Nachbörslich hatten Amazon, Intel und Microsoft mit ihren Ergebnissen die Schätzungen weit übertroffen, die Kurse zogen deutlich an. "Viele Anleger sind zuletzt vorsichtig gewesen und werden nun auf dem falschen Fuß erwischt", sagt ein Händler. Rückenwind komme auch nach wie vor von der Währung, nachdem der Euro die Handelsspanne zwischen 1,2160 und 1,2255 Dollar nach der EZB-Sitzung nach unten verlassen hat und nun in der Nähe der Marke von 1,21 Dollar gehandelt wird. Neue Impulse dürften neben der Berichtssaison von Zahlen zum Wirtschaftswachstum kommen.

April 27, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)

Rückblick: Freundlich - Ein Schwächeanfall des Euro bescherte den Aktienmärkten Rückenwind. Nach der Sitzung der EZB fiel der Euro auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar. Die jüngste Verschlechterung der europäischen Wirtschaftsdaten habe die EZB zu einer gewissen Vorsicht veranlasst, so die EZB und nährte damit Spekulationen über eine möglicherweise erst später angegangene Straffung der Geldpolitik. Angetrieben wurde der Euro-Stoxx-50 unter anderem von festen Ölwerten. Deren Index gewann 1,9 Prozent. Total und BP profitierten von günstigen Quartalszahlen: BP stiegen um 2,2 Prozent und Total um 1,5 Prozent. Für die Nokia-Aktie ging es um 1 Prozent nach unten, belastet davon, dass der bereinigte Nettogewinn klar unter der Prognose geblieben war. Philips Lighting hatte einen Gewinneinbruch vermeldet, worauf der Kurs um 13 Prozent einbrach.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - VW zogen nach der Quartalszahlenvorlage um 2,7 Prozent an. Analysten hoben den freien Cashflow positiv hervor. Zufrieden äußerten sich Händler auch zu den Geschäftszahlen der Deutschen Börse. Die Aktie stieg um 2 Prozent. Linde profitierten von guten Zahlen des Fusionspartners Praxair und gewannen 3 Prozent. Nicht gut kam die gesenkte Kapazitätswachstumsprognose der Lufthansa an. Lufthansa verloren 5,5 Prozent. Nach Vorlage guter Zahlen ging es für Covestro um 4,2 Prozent nach unten. Die Anleger hätten sich hier vermutlich auf die längerfristigen Wachstumsperspektiven konzentriert, die sie nicht so rosig sähen, hieß es. Nach schwachen Erstquartalszahlen schlossen Deutsche Bank 1,3 Prozent tiefer. Aurubis erhöhte ihre Gewinnprognose, der Titel zog um 4,2 Prozent an. Kion verloren 2,1 Prozent. Das bereinigte EBIT liege noch unter den niedrigsten Erwartungen, hieß es. Der TecDAX erholte sich mit den US-Technologiewerten deutlich. Aixtron verloren dagegen 5,3 Prozent. Händler spekulierten wegen der bestätigten Prognose, das Unternehmen gehe von einer sich abschwächenden Dynamik aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Salzgitter und Aurubis waren gesucht, nachdem beide Unternehmen am frühen Abend vorläufige Eckdaten zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und dabei ihre Jahresziele erhöht hatten. Salzgitter wurden bei Lang & Schwarz 4 Prozent höher gestellt, Aurubis 1,5 Prozent. Unter den Nebenwerten wartete überdies Steico mit Zahlen auf, die gut ankamen. Die Aktie stieg um 3 Prozent. Bayer wurden gegen den Trend 0,1 Prozent niedriger getaxt. Der Konzern hatte mitgeteilt, dass er im Zuge der geplanten Übernahme von Monsanto weitere Crop-Science-Geschäfte an die BASF verkauft.

USA / WALL STREET

Fester - Dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder unter die Marke von 3 Prozent fiel, hellte die Stimmung auf. Überzeugende Geschäftsberichte von Facebook und AMD halfen Technologiewerten auf die Sprünge. Die Rally nahm nochmals Fahrt auf, nachdem der US-Senat die Ernennung von Mike Pompeo zum neuen Außenminister gebilligt hatte. Mit der Personalie verbinden sich laut Beobachtern Hoffnungen, dass nun etwas mehr Stabilität ins Weiße Haus einkehren werde. Facebook zogen um 9,1 Prozent an. Das nach wie vor florierende Geschäft mit digitaler Werbung verhalf Facebook im Auftaktquartal erneut zu starkem Wachstum. AMD schossen um 13,7 Prozent nach oben. Der Halbleiterhersteller hatte sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes locker übertroffen. Auch der Ausblick überzeugte. Visa (+4,8 Prozent) profitierten ebenfalls von guten Zahlen. Ein enttäuschender Ausblick drückte Ebay um 5,6 Prozent. Ford (+2,9 Prozent) kündigte an, seine Ertragskraft schneller steigern zu wollen als bislang geplant. Konkurrent General Motors (+0,4 Prozent) musste im ersten Quartal deutliche Gewinneinbußen hinnehmen, übertraf aber gleichwohl die Prognosen der Analysten. Qualcomm verloren nach einem Gewinneinbruch um 52 Prozent 1,4 Prozent, auch wenn die Gewinnkennziffern über den Erwartungen lagen.

Die zuletzt deutlich erhöhten Renditen lockten einige Käufer an den Anleihemarkt. Die Zehnjahresrendite fiel um 5 Basispunkte auf 2,98 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.11 Uhr EUR/USD 1,2107 +0,0% 1,2105 1,2116 EUR/JPY 132,28 -0,0% 132,33 132,48 EUR/CHF 1,1980 +0,0% 1,1979 1,1969 GBP/EUR 1,1500 +0,0% 1,1418 1,1497 USD/JPY 109,27 -0,0% 109,32 109,36 GBP/USD 1,3923 +0,0% 1,3917 1,3931 Bitcoin BTC/USD 9.220,10 +0,9% 9.138,44 8.843,19

Der Euro brach nach unten aus seiner seit längerem ausgebildeten Handelsspanne aus. Beobachter machten dafür den als taubenhaft interpretierten Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi auf der Pressekonferenz zum Zinsentscheid der Zentralbank verantwortlich. Die Gemeinschaftswährung fiel zeitweise knapp unter 1,21 Dollar und pendelte im späten US-Handel um diese Marke. Am Vorabend hatte der Euro etwa 1,2170 Dollar gekostet, im Tageshoch 1,22. Die schwedische Krone fiel zum Euro deutlich zurück in Reaktion darauf, dass die Riksbank wegen der mauen Inflationsentwicklung eine Zinserhöhung nun eher erst Richtung Ende des Jahres sieht, später als bislang.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,01 68,19 -0,3% -0,18 +13,2% Brent/ICE 74,53 74,74 -0,3% -0,21 +13,7%

Die Ölpreise zeigten sich wenig beeindruckt von der Dollarstärke. Das schwarze Gold erhielt Unterstützung von Spekulationen, dass neue Sanktionen gegen Iran verhängt werden könnten, wodurch weniger iranisches Öl auf den Markt kommen würde. Zudem deuteten steigende Exporte von US-Erdöl auf eine wachsende globale Nachfrage. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 68,19 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 1,0 Prozent auf 74,74 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.316,86 1.317,28 -0,0% -0,42 +1,1% Silber (Spot) 16,51 16,52 -0,0% -0,01 -2,5% Platin (Spot) 907,15 909,50 -0,3% -2,35 -2,4% Kupfer-Future 3,11 3,11 -0,2% -0,01 -6,4%

Gold wurde erneut gemieden. Auf dem Edelmetall lasteten der festere Dollar. Auch die wiedererwachte Risikofreude der Anleger und die Erholung der Aktienmärkte machten Gold uninteressant. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 1.317 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen, den Zeitpunkt zum Erreichen des Inflationsziels aber erneut nach hinten verschoben, ohne ein konkretes Datum anzugeben. Bisher wollte sie die Teuerungsrate von 2 Prozent im Fiskaljahr 2020 erreichen. Als Notenbank-Chef Haruhiko Kuroda vor fünf Jahren ins Amt kam, wollte er das Inflationsziel eigentlich innerhalb von zwei Jahren erreichen. Dieses Ziel hat er seitdem sechs Mal verschoben. Die lockere Geldpolitik bestätigte die Notenbank.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen lag im April bei -9 nach -7 im März. Erwartet wurde ein Wert von -6.

KOREA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In sind zu ihrem historischen Gipfeltreffen in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern zusammengekommen. Bei dem Gipfeltreffen im Grenzort Panmunjom soll es um einen Abbau der militärischen Spannungen gehen. Außerdem will Moon Kim davon überzeugen, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben.

POLITIK USA

Der US-Senat hat die Ernennung von Mike Pompeo zum neuen Außenminister der USA gebilligt.

BAYER

gibt im Rahmen der geplanten Übernahme von Monsanto weitere Crop-Science-Geschäfte für bis zu 1,7 Milliarden Euro an BASF ab.

DEUTSCHE BANK

S&P hält nach den Quartalszahlen zunächst am Rating "A-" fest. S&P prüft derzeit eine Abstufung der Deutschen Bank.

AURUBIS

hat im zweiten Geschäftsquartal nach vorläufigen Berechnungen ein Vorsteuerergebnis von von 107 (Vorjahr: 100) Millionen Euro erzielt. Dabei war die Vorjahreszahl von einem positiven Sonderposten von 26 Millionen Euro geprägt. Für 2017/18 erwartet Aurubis nun ein im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 bis 15,0 Prozent höheres operatives Vorsteuerergebnis. Bislang war Aurubis von einem stagnierenden Ergebnis ausgegangen.

FUCHS PETROLUB

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 643 +4% 636 +3% 618 EBIT 92 -2% 95 +1% 94 Ergebnis nach Steuern 67 +2% 68 +3% 66 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,48 -- 0,49 +2% 0,48

"Für die kommenden Quartale rechnen wir weiterhin mit einem starken Umsatzwachstum und einer positiven Ergebnisentwicklung", sagte Konzernchef Stefan Fuchs. Der Umsatz soll 2018 unverändert um 3 bis 6 Prozent zulegen. Beim EBIT rechnet Fuchs Petrolub mit einer Steigerung zwischen 2 und 4 Prozent.

SALZGITTER

hat nach vorläufigen Berechnungen im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 95,9 Millionen Euro erzielt und damit die Markterwartungen übertroffen. Der Außenumsatz blieb mit 2,3 (2,4) Milliarden Euro nahezu stabil. Aufgrund des starken Jahresauftakts rechnet der Konzern nun für 2018 mit einem Vorsteuergewinn von 250 bis 300 Millionen Euro, statt wie bisher 200 bis 250 Millionen.

UNIPER

April 27, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)

Die Eigentümer des Gaskraftwerks Irsching 5, Uniper, N-Ergie, Mainova und Entega, haben der Bundesnetzagentur und dem Netzbetreiber TenneT zum dritten Mal die vorläufige Stilllegung des Kraftwerksblockes angezeigt. Die Eigentümer sehen auch nach dem Frühjahr 2019 keine wirtschaftliche Marktperspektive des Kraftwerks.

MORPHOSYS

Eine Tochterfirma des Lizenzpartners Janssen Korea hat die Zulassung von Tremfya(R) (Guselkumab) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte) zugelassen. MorphoSys ist über Tantiemen an den Umsatzerlösen von Tremfya(R) beteiligt.

NEMETSCHEK

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 102 +6% 104 +8% 96 EBITDA 28 +6,1% 28 +6,5% 26 Erg nach Steuern/Dritten 16 +15% -- -- 14 Erg je Aktie 0,43 +16% 0,41 +11% 0,37

Für 2018 rechnet Nemetschek weiter mit einem Umsatz zwischen 447 Millionen und 457 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge sieht das Unternehmen zwischen 25 Prozent bis 27 Prozent nach 27,3 Prozent im Vorjahr.

STEINHOFF

Der frühere Chairman und Großaktionär Christo Wiese fordert umgerechnet rund 3,92 Milliarden Euro von Steinhoff. Die Forderungen begründet er mit Investitionen, die seine Vermögensverwaltung Titan in den Jahren 2015 und 2016 getätigt habe.

AMAZON

hat im Auftaktquartal 2018 seinen Nettogewinn mehr als verdoppelt und dabei erneut von seinem Prime-Mitgliedschaftsprogramm und dem boomenden Cloud-Geschäft profitiert. Auch im laufenden Quartal will Amazon weiter kräftig wachsen und deutlich mehr verdienen. Die Analystenschätzungen wurden deutlich übertroffen. Nachbörslich stiegen Amazon um 6,8 Prozent.

BBVA

hat im ersten Quartal den Nettogewinn um 12 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettozinsertrag sank auf 4,29 von 4,32 Milliarden Euro. Der Provisionsüberschuss stieg um 1 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro.

INTEL

hat im ersten Quartal sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie zog nachbörslich um 5,6 Prozent an.

MICROSOFT

hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 erneut mit einem rasant wachsenden Cloud-Geschäft gepunktet. Unter dem Strich verdiente der US-Konzern 35 Prozent mehr und zwar 7,42 Milliarden Dollar oder 95 Cent je Aktie. Analysten hatten Microsoft 85 Cent zugetraut. Der Umsatz kletterte um 16 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten 25,78 Milliarden getippt. Nachbörslich gewannen Microsoft 2,3 Prozent.

RENAULT

hat im ersten Quartal den Umsatz trotz besserer Absätze nur marginal gesteigert. Er stieg um 0,3 Prozent auf 13,16 Milliarden Euro. Die Autoverkäufe kletterten um 4,8 Prozent. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Renault fest. Demnach soll der weltweite Automarkt um 2,5 Prozent zulegen, in Europa rechnen die Franzosen nur mit einem Plus von 1 Prozent. Renault will den Umsatz steigern und erneut eine operative Marge von über 6,0 Prozent erreichen.

SKY

Der aktivistische Investor Elliott ist beim britischen Bezahlsender Sky eingestiegen, um den gerade ein Übernahmekampf zwischen Comcast und 21st Century Fox stattfindet. Laut einer Pflichtmitteilung hält Elliott 3,1 Prozent an Sky.

VINCI

hat den Umsatz im ersten Quartal auf 8,85 (Vorjahr: 8,44) Milliarden Euro gesteigert. Dabei stieg der Umsatz in Frankreich auf vergleichbarer Basis um 3,6 Prozent auf 5,22 Milliarden Euro. Die Jahresprognose bestätigte Vinci.

April 27, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.