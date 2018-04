Zürich (awp) - Die Cembra Money Bank ernennt Niklaus Mannhart zum Chief Operating Officer (COO). Er übernimmt somit die Leitung des operativen Geschäfts des Finanzinstituts per 1. August 2018 und wird auch Mitglied der Geschäftsleitung, teilt Cembra am Freitag mit. Mannhart verfüge 20 Jahre Berufserfahrung in der IT- und ...

