Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Erholung zum Wochenausklang fortsetzen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart am Freitag 0,47 Prozent höher bei 12.559 Punkten. Am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer rund 0,6 Prozent höher bei 12.500 Zählern geschlossen. Damit rückt die charttechnisch bedeutende Marke von 12.

