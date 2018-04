FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Daimler hat im ersten Quartal zwar weniger verdient, dabei die Markterwartungen aber leicht übertroffen. Während der Umsatz etwas stieg, verzeichnete der DAX-Konzern wie erwartet einen Gewinneinbruch. Im Vorjahr war das Ergebnis wegen Sondereffekten um über das Doppelte gestiegen, was sich dieses Jahr nicht wiederholte. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Daimler AG fest.

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten um 3 Prozent auf 39,79 Milliarden Euro. Während im Lkw-Geschäft wie erwartet mit 8 Prozent deutlich mehr erlöst wurde, zogen die Umsätze bei Mercedes-Benz (+2 Prozent) und Vans (+ 4 Prozent)leicht an. Das operative Ergebnis (EBIT) sank im Konzern auf 3,34 Milliarden von 3,77 Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten verdiente Daimler 2,27 Milliarden nach 2,56 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie sank auf 2,12 Euro von 2,39 Euro an.

Das Daimler-Management zeigte sich zufrieden: "Wir sind gut ins Jahr gestartet und haben weiter in die Zukunft investiert", wird Finanzvorstand Bodo Uebber zitiert. "Mit unserer starken Bilanz und unseren guten Ergebnissen stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens und der Mobilität."

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Stuttgarter Konzern. Demnach sollen sowohl der Absatz als auch der Umsatz und das EBIT leicht steigen.

