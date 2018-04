DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Showa-Feiertages geschlossen. In Schanghai ruht der Handel bereits einen Tag vor dem Tag der Arbeit.

DIENSTAG: Am Tag der Arbeit findet an den Börsen in China (Hongkong und Schanghai) sowie Südkorea kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Bank of Japan hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen, den Zeitpunkt zum Erreichen des Inflationsziels aber erneut nach hinten verschoben. Bisher wollte die Zentralbank die Teuerungsrate von 2 Prozent im Fiskaljahr 2020 per Ende März erreichen. Bei der Sitzung des geldpolitischen Rats wurde kein neues Datum genannt. Als Notenbank-Chef Haruhiko Kuroda vor fünf Jahren ins Amt kam, wollte er das Inflationsziel eigentlich innerhalb von zwei Jahren erreichen. Dieses Ziel hat er seitdem sechs Mal verschoben. Im März kletterten die Preise in der Kernrate gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent. Die lockere Geldpolitik bestätigte die Notenbank. Die Mitglieder stimmten mit 8:1 Stimmen für die Beibehaltung ihres Ziels, die Renditen für 10-jährige japanische Staatsanleihen bei etwa Null und den Zinssatz für kurzfristige Einlagen bei minus 0,1 Prozent zu belassen. Zudem will die Bank of Japan weiter Staatsanleihen jährlich für 80 Billionen Yen (609 Milliarden Euro) kaufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

14:00 Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q, Irving

14:30 Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +2,3% gg Vq 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,8 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 101,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.666,10 -0,32% Nikkei-225 22.441,88 +0,55% Hang-Seng-Index 30.137,92 +0,43% Kospi 2.496,04 +0,82% Shanghai-Composite 3.063,60 -0,37% S&P/ASX 200 5.939,20 +0,48%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien zum Wochenausklang. Lediglich in Schanghai geben die Kurse im Vorfeld der Feiertage am Montag und Dienstag nach. Anleger bauen im Vorfeld des verlängerten Wochenendes Positionen ab. Zur Begründung für die insgesamt aufgehellte Stimmung verweisen Teilnehmer in Ostasien auf die positiven Vorgaben der Wall Street, die wieder unter die Marke von 3,00 Prozent gefallene Rendite der zehnjährigen US-Anleihen, starke nachbörsliche Zahlen von Intel, Microsoft und Amazon sowie das historische Treffen zwischen Nord- und Südkorea. Das Treffen sei ein "wichtiger Schritt in die richtige Richtung", merkt James Cheo, Investment-Stratege der Bank of Singapore, an. Aber sei ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob dies einen nachhaltigen Einfluss auf eine mögliche Entspannung zwischen den beiden Ländern hat, ergänzt der Teilnehmer. Für den Kospi geht es in Seoul um 0,6 Prozent nach oben. Hier stützt laut Händlern allerdings weniger das Treffen zwischen Nord- und Südkorea, sondern erneute Aufschläge beim Indexschwergewicht Samsung. Die Aktie gewinnt weitere 1,5 Prozent, nachdem der größte Smartphone-Hersteller der Welt am Vortag starke Quartalszahlen vorgelegt hatte. Zudem handeln die Aktien am Freitag den letzten Tage vor dem im Januar angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 50 zu 1. Mit dem dadurch sinkenden Preis je Aktie soll sie handelbarer gemacht werden. Den Nikkei-225 stützt der zuletzt zum Dollar billiger gewordene Yen. Die Bank of Japan (BoJ) hat wie vom Markt erwartet den Einlagensatz weiter bei minus 0,1 Prozent belassen. Jedoch wurde das Inflationsziel von 2,00 Prozent erneut nach hinten verschoben. Auswirkungen auf den Yen oder das sonstige Handelsgeschehen haben die Aussagen aber kaum. Erneut schwach zeigen sich die Technologiewerte in China, einzelne Aktien aus der Branche können allerdings ihre Kursverluste aus dem Verlauf wieder aufholen. Belastungsfaktor sind weiter die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung gegenüber dem chinesischen Telekommunikationsausrüster ZTE. Die Lenovo-Aktie war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen, kann sich im Verlauf jedoch erholen und dreht ins Plus. Daneben bewegt die Berichtssaison die Kurse. Für Nintendo geht es in Tokio um 1,7 Prozent nach oben. Im Geschäftsjahr bis Ende März stieg der Gewinn des Konzerns um rund 36 Prozent auf umgerechnet 1,04 Milliarden Euro. Der Umsatz verdoppelte sich. In Hongkong fällt der Kurs des Versicherers Ping An um 3,8 Prozent. Von "enttäuschenden" Ergebnissen für das erste Quartal sprechen die Analysten von Daiwa. Zwischenzeitlich notierten die Papiere auf dem niedrigsten Stand in diesem Jahr.

US-NACHBÖRSE

Die Quartalszahlen von Intel, Microsoft und Amazon stand am Donnerstag im nachbörslichen Handel im Fokus. Der Chiphersteller Intel hat im ersten Quartal 2018 sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie legte nachbörslich um 5,6 Prozent auf 56 Dollar zu. Für die Papiere von Microsoft ging es um 2,3 Prozent auf 96,40 Dollar nach oben. Vor allem das weiter rasant wachsende Cloud-Geschäft verschaffte dem Software-Konzern ein starkes Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres. Die Amazon-Aktie legte um 6,8 Prozent auf 1.621 Dollar zu. Der US-Onlinehändler hat im ersten Quartal 2018 den Nettogewinn mehr als verdoppelt und erneut vom Prime-Mitgliedschaftsprogramm und dem boomenden Cloud-Geschäft profitiert. Auch im laufenden Quartal will Amazon weiter kräftig wachsen und deutlich mehr verdienen. Dagegen ging es für die Starbucks-Aktie um 1,9 Prozent auf 58,25 Dollar nach unten. Zwar hat die Kaffeehauskette im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatzsprung erzielt, den Gewinn aber nur leicht gesteigert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.322,34 0,99 238,51 -1,61 S&P-500 2.666,94 1,04 27,54 -0,25 Nasdaq-Comp. 7.118,68 1,64 114,94 3,12 Nasdaq-100 6.649,65 2,08 135,71 3,96 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 826 Mio 787 Mio Gewinner 1.999 1.050 Verlierer 981 1.898 Unverändert 98 124

Fester - Dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder unter die Marke von 3 Prozent fiel, hellte die Stimmung auf. Überzeugende Geschäftsberichte von Facebook und AMD halfen Technologiewerten auf die Sprünge. Die Rally nahm nochmals Fahrt auf, nachdem der US-Senat die Ernennung von Mike Pompeo zum neuen Außenminister gebilligt hatte. Mit der Personalie verbinden sich laut Beobachtern Hoffnungen, dass nun etwas mehr Stabilität ins Weiße Haus einkehren werde. Facebook zogen um 9,1 Prozent an. Das nach wie vor florierende Geschäft mit digitaler Werbung verhalf Facebook im Auftaktquartal erneut zu starkem Wachstum. AMD schossen um 13,7 Prozent nach oben. Der Halbleiterhersteller hatte sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes locker übertroffen. Auch der Ausblick überzeugte. Visa (+4,8 Prozent) profitierten ebenfalls von guten Zahlen. Ein enttäuschender Ausblick drückte Ebay um 5,6 Prozent. Ford (+2,9 Prozent) kündigte an, seine Ertragskraft schneller steigern zu wollen als bislang geplant. Konkurrent General Motors (+0,4 Prozent) musste im ersten Quartal deutliche Gewinneinbußen hinnehmen, übertraf aber gleichwohl die Prognosen der Analysten. Qualcomm verloren nach einem Gewinneinbruch um 52 Prozent 1,4 Prozent, auch wenn die Gewinnkennziffern über den Erwartungen lagen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,48 -0,8 2,49 127,7 5 Jahre 2,81 -2,3 2,84 89,0 7 Jahre 2,94 -3,8 2,98 69,1 10 Jahre 2,98 -4,4 3,03 53,9 30 Jahre 3,17 -4,0 3,21 10,2

Die Erholung der Aktienmärkte und gute Konjunkturdaten sprachen eigentlich gegen den Rentenmarkt. Die hohen Renditen lockten allerdings einige Käufer an, so dass die Zehnjahresrendite unter die Marke von 3 Prozent zurückfiel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,2108 +0,0% 1,2105 1,2164 +0,8% EUR/JPY 132,29 -0,0% 132,33 133,02 -2,2% EUR/GBP 0,8695 -0,0% 0,8698 0,8738 -2,2% GBP/USD 1,3925 +0,1% 1,3917 1,3919 +3,0% USD/JPY 109,26 -0,0% 109,32 109,35 -3,0% USD/KRW 1074,50 -0,3% 1077,77 1079,96 +0,7% USD/CNY 6,3354 -0,0% 6,3366 6,3311 -2,6% USD/CNH 6,3332 +0,1% 6,3274 6,3275 -2,8% USD/HKD 7,8475 +0,0% 7,8461 7,8475 +0,4% AUD/USD 0,7548 -0,1% 0,7555 0,7559 -3,5% NZD/USD 0,7057 -0,1% 0,7062 0,7059 -0,6% Bitcoin BTC/USD 9.215,67 +0,8% 9.138,44 8.858,03 -32,5%

Der Euro brach nach unten aus seiner seit längerem ausgebildeten Handelsspanne aus. Beobachter machten dafür den als taubenhaft interpretierten Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi auf der Pressekonferenz zum Zinsentscheid der Zentralbank verantwortlich. Die Gemeinschaftswährung fiel zeitweise knapp unter 1,21 Dollar und pendelte im späten US-Handel um diese Marke. Am Vorabend hatte der Euro etwa 1,2170 Dollar gekostet, im Tageshoch 1,22. Die schwedische Krone fiel zum Euro deutlich zurück in Reaktion darauf, dass die Riksbank wegen der mauen Inflationsentwicklung eine Zinserhöhung nun eher erst Richtung Ende des Jahres sieht, später als bislang.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,99 68,19 -0,3% -0,20 +13,2% Brent/ICE 74,49 74,74 -0,3% -0,25 +13,6%

Die Ölpreise zeigten sich wenig beeindruckt von der Dollarstärke. Das schwarze Gold erhielt Unterstützung von Spekulationen, dass neue Sanktionen gegen Iran verhängt werden könnten, wodurch weniger iranisches Öl auf den Markt kommen würde. Zudem deuteten steigende Exporte von US-Erdöl auf eine wachsende globale Nachfrage. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 68,19 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 1,0 Prozent auf 74,74 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,25 1.317,28 -0,0% -0,04 +1,1% Silber (Spot) 16,52 16,52 -0,0% -0,00 -2,5% Platin (Spot) 907,45 909,50 -0,2% -2,05 -2,4% Kupfer-Future 3,11 3,11 -0,2% -0,01 -6,3%

Gold wurde erneut gemieden. Auf dem Edelmetall lasteten der festere Dollar. Auch die wiedererwachte Risikofreude der Anleger und die Erholung der Aktienmärkte machten Gold uninteressant. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 1.317 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KOREA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In sind zu ihrem historischen Gipfeltreffen in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern zusammengekommen. Bei dem Gipfeltreffen im Grenzort Panmunjom soll es um einen Abbau der militärischen Spannungen gehen. Außerdem will Moon Kim davon überzeugen, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben.

POLITIK USA

Der US-Senat hat die Ernennung von Mike Pompeo zum neuen Außenminister der USA gebilligt.

BAYER

gibt im Rahmen der geplanten Übernahme von Monsanto weitere Crop-Science-Geschäfte für bis zu 1,7 Milliarden Euro an BASF ab.

MORPHOSYS

Eine Tochterfirma des Lizenzpartners Janssen Korea hat die Zulassung von Tremfya(R) (Guselkumab) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte) zugelassen. MorphoSys ist über Tantiemen an den Umsatzerlösen von Tremfya(R) beteiligt.

AMAZON

hat im Auftaktquartal 2018 seinen Nettogewinn mehr als verdoppelt und dabei erneut von seinem Prime-Mitgliedschaftsprogramm und dem boomenden Cloud-Geschäft profitiert. Auch im laufenden Quartal will Amazon weiter kräftig wachsen und deutlich mehr verdienen. Die Analystenschätzungen wurden deutlich übertroffen. Nachbörslich stiegen Amazon um 6,8 Prozent.

INTEL

hat im ersten Quartal sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie zog nachbörslich um 5,6 Prozent an.

MICROSOFT

hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 erneut mit einem rasant wachsenden Cloud-Geschäft gepunktet. Unter dem Strich verdiente der US-Konzern 35 Prozent mehr und zwar 7,42 Milliarden Dollar oder 95 Cent je Aktie. Analysten hatten Microsoft 85 Cent zugetraut. Der Umsatz kletterte um 16 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten 25,78 Milliarden getippt. Nachbörslich gewannen Microsoft 2,3 Prozent.

HNA

Der unter Druck stehende chinesische Mischkonzern HNA Group verhandelt offenbar über den Verkauf seines kanadischen und europäischen Logistikgeschäfts. Es werde exklusiv mit dem Infrastrukturinvestor I Squared Capital gesprochen, berichten mehrere Informanten. Der Verkaufspreis könne mehr als 1 Milliarde Euro erreichen. Eine Einigung sei kurzfristig zu erwarten, auch wenn die Verhandlungen noch scheitern könnten.

