Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Praxair zwar von 181 auf 179 US-Dollar gesenkt, die Aktie des Industriegase-Herstellers aber zugleich als "Value Pick" in ihre "Analyst Focus List" aufgenommen. Die Einstufung "Overweight" wurde für das Papier des vor der Fusion mit Linde stehenden US-Unternehmens bekräftigt. Analyst Jeffrey Zekauskas hob seine Schätzungen 2018 und 2019 wegen höher als erwarteter Preise und Absatzvolumina an, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Das Kursziel senkte er jedoch leicht wegen seiner pro forma Schätzungen für das fusionierte Unternehmen Praxair/Linde./ck/jha/

Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN US74005P1049

AXC0088 2018-04-27/08:29