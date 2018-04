Zürich - Das Zürcher Laufschuhlabel On ist am Aussenwirtschaftsforum von Switzerland Global Enterprise (S-GE) mit dem Export Award 2018 ausgezeichnet worden. Das Unternehmen, welches von drei Sportbegeisterten gegründet wurde, überzeugte die Jury mit ihrer cleveren Exportstrategie. Im Vorfeld des Aussenwirtschaftsforums wurden an der Generalversammlung von S-GE zwei neue Verwaltungsräte gewählt: Karin Taheny und François A. Gabella.

Weltweit setzen mittlerweile über drei Millionen Läufer auf die Schweizer Laufschuhe, welche sich vor allem durch die revolutionären und patentierten CloudTec-Sohlen auszeichnen. Acht Jahre nach der Gründung ...

