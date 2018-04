Allschwil - Das Allschwiler Biopharma-Unternehmen Polyphor hat Einzelheiten für den geplanten Gang an die Börse präsentiert. So plant das Unternehmen laut Mitteilung vom Freitag den IPO am 15. Mai 2018 abzuhalten. Die Preisspanne je Aktie legt Polyphor auf 30 bis 40 Franken fest. Damit strebt das Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 100 Millionen bis 150 Millionen Franken an.

Bei dem Börsengang handle es sich um ein Primärangebot, heisst es weiter. Es besteht aus bis zu 3'333'333 neu ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert von 2,00 Franken je Aktie. Dies entspreche einem Bruttoerlös von 100 Millionen Franken und stelle das Basisangebot dar. Im Zuge einer sogenannten Upsize-Option stehen bis zu 1'333'333 neu ausgegebene Namenaktien zur Verfügung, die zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 40 Millionen Franken führen können. Ausserdem stehen bis zu 333'334 neu ausgegebene Namenaktien für eine mögliche Mehrzuteilungsoption zur Verfügung, die einem Bruttoerlös von 10 Millionen entsprechen.

Die bereits bestehenden Aktionäre beabsichtigen insgesamt rund 15 Millionen zu investieren. Auch Management und Verwaltungsratsmitglieder werden laut Polyphor beim Börsengang investieren, wobei die von ihnen erworbenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...