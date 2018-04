Die Bullen haben es in der Hand. Durch den Anstieg des Donnerstags hat der DAX sich in die Pole-Position gebracht, um den Befreiungsschlag nach oben im zweiten Anlauf zu schaffen. Über die bei 12.664 Punkten wartende 200-Tage-Linie, das markante Zwischenhoch vom Juli 2017 bei 12.678 Punkten und das gleich am ersten Handelstag des Jahres markierte Tief des Januars bei 12.745 Punkten hinaus, zurück in Richtung 13.000 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...