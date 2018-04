Am deutschen Anleihemarkt hat sich am Freitag der Zinsrückgang vom Vortag fortgesetzt. Ähnlich fiel der Handelsstart an vielen anderen europäischen Rentenmärkten aus. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ging am Freitagmorgen um 1,5 Basispunkte auf 0,57 Prozent zurück. Der Euro-Bund-Future stieg im Gegenzug um 0,11 Prozent auf 158,52 Punkte.

Als Auslöser für den jüngsten Zinsrückgang werden am Markt zwei Entwicklungen genannt. Zum einen hat sich die Zehnjahresrendite in den USA von ihrem Vierjahreshoch bei rund drei Prozent wieder entfernt. Dies habe auch viele andere Marktzinsen mit nach unten gezogen. Der US-Anleihemarkt ist der größte und einflussreichste der Welt.

Hinzu kommt die etwas vorsichtigere Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Donnerstag hatte EZB-Präsident Mario Draghi zwar anhaltende Zuversicht zur konjunkturellen Lage im Währungsraum signalisiert. Zugleich wies er aber darauf hin, dass sich zahlreiche Konjunkturdaten in den vergangenen Wochen eingetrübt hätten. Der EZB-Rat sei vorgewarnt, aber immer noch zuversichtlich, fasste Draghi die Stimmung im EZB-Rat zusammen.

Am Freitag stehen sowohl in Europa als auch in den USA zahlreiche Wirtschaftsdaten auf der Agenda. Ein Höhepunkt sind erste Wachstumsdaten aus den USA für das erste Quartal. Analysten erwarten eine Wachstumsabschwächung, die aber für die amerikanische Volkswirtschaft nicht untypisch wäre. Das Startquartal fällt traditionell meist etwas schwächer aus./bgf/jkr/zb

ISIN DE0009652644

