Frankfurt - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete am Donnerstag schwächer in den Handel, so die Analysten der Helaba. Danach habe sich der Markt bis zur EZB-Sitzung und der anschließenden Presserunde kaum Nennenswert bewegt. Erst danach habe sich die Vola wieder erhöht, was jedoch wesentlich mit den besser als erwartet ausgefallenen US-Quartalsberichten im Zusammenhang zu sehen gewesen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...