Die RWE-Aktie verliert heute deutlich an Wert und ist mit einem Abschlag von fast 7% klares Schlusslicht im Dax. Für Anleger besteht aber kein Grund zur Panik, denn der Titel von RWE wird heute "ex Dividende" (bei RWE: 1,50 Euro je Aktie) gehandelt. Der Aktienkurs wird dabei um den Ausschüttungs-Betrag reduziert. Kurse erhalten am sogenannten Ex-Dividenden-Tag üblicherweise...

Den vollständigen Artikel lesen ...