Im Jahr 2017 explodierte das Papier des Biotech-Konzerns von 7,46 Euro (Jahresstart) bis auf 22,50 Euro (bisheriges Allzeithoch vom 04.10.), per Saldo konnten sich Evotec-Aktionäre über einen satten Kursgewinn in Höhe von 81% freuen. Trotz des jüngsten Kursrückgangs können Evotec-Anteilseigner auf Jahressicht immer noch einen Kursgewinn von 35% verbuchen - in der 3-Jahres-Betrachtung...

Den vollständigen Artikel lesen ...